Türkan’ın son görüntüleri ortaya çıktı! 7’nci kattan düşüp ölen kadının nişanlısı tutuklanmıştı

Üzerinde kıyafet olmayan Türkan Biçer’in cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürülürken, gözaltına alınan şüpheli nişanlısı Fatih Özşen ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma aşamasındaki olayla ilgili, davanın ‘kasten öldürme suçundan’ görülmesini talep eden genç kadının ailesi Türkan’ı nişanlısının öldürdüğünü iddia etti.

İTEREK ASANSÖRE BİNDİRDİ

Öte yandan yaşamını yitiren Türkan Biçer ile nişanlısı Fatih Özşen ile olay gecesi yaşadığı anlara ait görüntüler ise yeni ortaya çıktı. Görüntülerde, Biçer ve Özşen’in taksiyle bina önüne geldikleri, apartman girişinde tartıştıkları ve Özşen’in Biçer’i iterek asansöre bindirdiği anlar yer aldı. Evin balkonunda yaşanan hareketlilik ile Biçer’in düşmesinin ardından nişanlısının dışarı çıktığı, sonra tekrar eve giderek çarşaf alıp aşağı indiği anlar da kamera görüntülerine yansıdı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.