Türkan İsminin Anlamı Nedir? Türkan Ne Demek?

Türkan ismi Türkçeye uzanan ve kökeni Türkçeden gelen adlar arasında yer almaktadır. Kız çocukları için değerlendirilen bu güzel isim hem okunuşu hem de anlamları ile beraber beğeni toplamaktadır. Anlamı ise, ‘Saltanat veya idareye etki eden ve yönetime etki eden prenses’ şeklinde karşılık buluyor. Aynı zamanda başka anlamları üzerinden de ele alınabilmektedir.

Türkan İsminin Anlamı

Türkan adı hem isim olarak hem de sözlük anlamı üzerinden pek çok değişik ve hoş anlamlara sahiptir.

- Saltanat döneminde idareye etki etmiş olan prenses. (İsim anlamı)

- Kraliçe (sözcük anlamı)

- Güzel kız (sözcük anlamı)

Böylesi güzel anlamları ile beraber ister isim olarak ister sözcük anlamı eşliğinde değerlendirebilirsiniz. Kız çocukları için kullanılan bu güzel isim, minik yavrunuz adına en güzel ad adayları içerisinde yer almaktadır. Listeye ekleyebilir ve tek başına kullanabilirken aynı zamanda farklı isimlerle de bir araya getirebilirsiniz. Türkiye tarihindeki pek çok önemli kişinin de ismi olan Türkan, yeniden son dönemlerde popülerliğini kazanmış en güzel kız isimleri içerisinde yer almaktadır.