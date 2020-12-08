Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: Uçurumun kenarındayız

Cinel şu uyarılarda bulundu: “Yoğun bakımlar olarak uçurumun kenarındayız. Türkiye geneli için yoğun bakım ünitelerinin doluluk oranlarının yüzde 70-75’lere ulaştığı bildirilmesine rağmen, hastalığın daha yoğun görüldüğü illerimizdeki doluluk oranlarının daha yüksek olduğu açık. Bu nedenle yoğun bakım doluluk oranlarının il il açıklanması daha yararlı olacak. Acilde ve servislerde yoğun bakım bekleyen hastalar göz önüne alınarak, yeni yoğun bakım yataklarının açılması çözüm değil. Bu hastaların bakımını üstlenecek kalifiye sağlık personeli eksikliği göz ardı edilmemeli ve bu personelin çok kısa sürelerde yetişmediği gerçeği de bilinmeli.”