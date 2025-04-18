Türk Yıldızları'nın prova uçuşu büyüledi

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Mersin Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlara unutulmaz bir 23 Nisan coşkusu yaşatmaya hazırlanıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’nın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında kente gelen Türkiye’nin gökyüzündeki gururu Türk Hava Kuvvetleri’nin akrobasi timi Türk Yıldızları, Yenişehir ilçesi Adnan Menderes Bulvarı’ndaki Mersin İdman Yurdu Meydanı üzerinde prova uçuşu yaptı.

Türk Yıldızları’nın prova uçuşu yapacağı bilgini alan vatandaşlar meydana akın ederken gerçekleştirilen prova uçuşları, kentte büyük heyecan yarattı.

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Gökyüzünde sergiledikleri cesur ve estetik manevralarla izleyenleri kendine hayran bırakan ekip, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Gösteri sırasında gökyüzüne bakan birçok kişi o anları cep telefonlarıyla kaydetmeye çalışırken, çocuklar da gösteriyi büyük hayranlık ve heyecanla izledi.

Türk Yıldızları’nın asıl gösterisi ise 20 Nisan günü saat 18.00’de yine Mersin İdman Yurdu Meydanı’ndan izlenebilecek.