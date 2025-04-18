×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Türk Yıldızları'nın prova uçuşu büyüledi

Güncelleme Tarihi:

#Mersin#23 Nisan#Türk Yıldızları
Oluşturulma Tarihi: Nisan 18, 2025 09:47

Türkiye’nin gökyüzündeki gururu Türk Hava Kuvvetleri’nin akrobasi timi Türk Yıldızları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında yaptığı prova uçuşu ile Mersin semalarını adeta büyüledi.

Haberin Devamı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlara unutulmaz bir 23 Nisan coşkusu yaşatmaya hazırlanıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’nın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında kente gelen Türkiye’nin gökyüzündeki gururu Türk Hava Kuvvetleri’nin akrobasi timi Türk Yıldızları, Yenişehir ilçesi Adnan Menderes Bulvarı’ndaki Mersin İdman Yurdu Meydanı üzerinde prova uçuşu yaptı.

Türk Yıldızlarının prova uçuşu büyüledi

Türk Yıldızları’nın prova uçuşu yapacağı bilgini alan vatandaşlar meydana akın ederken gerçekleştirilen prova uçuşları, kentte büyük heyecan yarattı.

Türk Yıldızlarının prova uçuşu büyüledi

Haberin Devamı

Gökyüzünde sergiledikleri cesur ve estetik manevralarla izleyenleri kendine hayran bırakan ekip, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Gösteri sırasında gökyüzüne bakan birçok kişi o anları cep telefonlarıyla kaydetmeye çalışırken, çocuklar da gösteriyi büyük hayranlık ve heyecanla izledi.

Türk Yıldızlarının prova uçuşu büyüledi

Türk Yıldızları’nın asıl gösterisi ise 20 Nisan günü saat 18.00’de yine Mersin İdman Yurdu Meydanı’ndan izlenebilecek.

Türk Yıldızlarının prova uçuşu büyüledi

Haberle ilgili daha fazlası:
#Mersin#23 Nisan#Türk Yıldızları

BAKMADAN GEÇME!