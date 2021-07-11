Türk Yıldızları'ndan Kayseri semalarında gösteri uçuşu

Türk Hava Kuvvetleri Akrobasi Timi 'Türk Yıldızları' Kayseri semalarında gösteri uçuşu yaptı. 13.30'da başlayan ve Erkilet Havalimanı’ndan kalkan gösteri uçakları gökyüzüne ay yıldız çizdi. Uçaklar daha sonra kenti farklı noktalarında izlenebilecek şekilde akrobasi uçuşu gerçekleştirdi. Yarım saat süren gösteri uçuşlarını, bazı vatandaşlar apartmanların çatılarından bazıları ise balkonlarından takip etti.

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