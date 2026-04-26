Türk Yıldızları selam durdu

Şehitler Abidesi’nin yer aldığı Hisarlık Tepe’de toplananlar, Türk Yıldızları’nın savaş uçaklarıyla yaptığı gösteriyi ilgiyle takip etti. Çanakkale Boğazı semalarında yaklaşık yarım saat süren gösteriyi seyredenler, heyecan dolu anları cep telefonu kameralarıyla kaydetti.

57’NCİ ALAY’A VEFA YÜRÜYÜŞÜ

- Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Çanakkale Kara Savaşları’nın 111’inci yıldönümü anma törenleri kapsamında 57’nci Alay Vefa Yürüyüşü düzenlendi. Tarihi Gelibolu Yarımadası’ndaki Eceabat ilçesi Kocadere köyünde bulunan kamp alanında yürüyüş öncesinde çifte sela verilip, çifte ezan okunduktan sonra sabah namazı kılındı. Daha sonra Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu Gürsoy, 57’nci Alay askerlerinin yemeği olan kırık buğday çorbası dağıttı. Bu sırada şehitlere saygı için top atışı gerçekleştirildi. Binlerce öğrenci, izci ve asker yaklaşık 5 kilometre süren 57’nci Alay Vefa Yürüyüşü’nügerçekleştirdi. Yürüyüşün sona erdiği Conkbayırı’ndaki Atatürk Anıtı önünde, temsili 57’nci Alay Sancağı devir teslim töreni düzenlendi.

