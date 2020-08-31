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AA
Haber Giriş: 31.08.2020 - 19:10 | Son Güncelleme:

Türk Yıldızları gökyüzüne ay yıldız çizdi

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Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında, Zafertepe semalarında 6 kilometre yüksekliğinde ve 15 kilometre genişliğinde ay yıldız çizdi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Türk Yıldızları Akrobasi Timinin, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Dumlupınar, Zafertepe, Çalköy, Altıntaş ve Kütahya mevkisinde gösteri/selamlama uçuşu gerçekleştirdiği bildirildi.

Türk Yıldızlarının uçuşunun bazı bölümlerinin ve gökyüzünde ay yıldızın görüldüğü anların videosunun yer aldığı paylaşımda, "Zafertepe semalarında 6 kilometre yüksekliğinde ve 15 kilometre genişliğinde ay yıldız çizildi." ifadesine yer verildi.

 

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