Türk Yıldızları aşırı hıza karşı... 'Hayattan hızlı uçma'

Eda ŞAHİN - Mehmet CANBULAT / DHA
Oluşturulma Tarihi: Nisan 04, 2023 07:00
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Türkiye’de 2015-2021 yılları arasında trafik kazaları sonucunda 44 bin 633 kişi hayatını kaybederken, aşırı hız konusunda farkındalık yaratmak amacıyla önemli bir kampanyaya imza atıldı.
Türk Yıldızları’nın da destek verdiği kamu spotu, TV ve dijital kanallarda yayınlanacak. Kamu spotunda, saatte 1.235,5 kilometre/saat hıza çıkarak ses hızını dahi aşan NF-5 2000A/B uçaklarıyla dünya çapında gösteri uçuşlarına imza atan Türk Yıldızları pilotları, karayolunda yasal hız sınırlarına uymanın önemine dikkat çekti.
‘Hız limitini aşma, hayattan hızla uçma’ sloganıyla hazırladıkları kampanyada Türk Yıldızları
’nın desteğinin oldukça sembolik ve güçlü olduğunu belirten Trafikte Haklarım Derneği Kurucu Başkanı Yasemin Usta, “Son 6 yılda trafik
kazalarında ölen insan sayısı Beşiktaş
Stadyumu’nun kapasitesinden fazladır. 2012 yılında aşırı hızla hatalı sollama yapan, ehliyetsiz bir sürücü yüzünden kuzenim Gökhan Demir’i (18) kaybettim. Trafik kazalarındaki ölümlerin ve ciddi yaralanmaların bir numaralı nedeni aşırı hız
konusunda farkındalık oluşturmak için kamu spotuna imza attık” dedi.