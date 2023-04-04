Türk Yıldızları aşırı hıza karşı... 'Hayattan hızlı uçma'

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Türk Yıldızları’nın da destek verdiği kamu spotu, TV ve dijital kanallarda yayınlanacak. Kamu spotunda, saatte 1.235,5 kilometre/saat hıza çıkarak ses hızını dahi aşan NF-5 2000A/B uçaklarıyla dünya çapında gösteri uçuşlarına imza atan Türk Yıldızları pilotları, karayolunda yasal hız sınırlarına uymanın önemine dikkat çekti.