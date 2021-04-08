Türk Yıldızı’nın acı uçuşu

Türk Yıldızları ulusal akrotim ekibindeki Hava Kuvvetleri’ne ait NF-5 uçağı, dün 14.15’te eğitim uçuşu için Konya 3’üncü Ana Jet Üs Komutanlığı’ndan havalandıktan kısa bir süre sonra üs yakınında düştü. Merkez Karatay ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi’nde boş alana uçağın düştüğü ihbarı üzerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri bölgeye gönderildi. Kaza kırım bölgesinde yapılan inceleme sonucu uçağın Türk Yıldızları’na ait olduğu tespit edildi. Pilot Yüzbaşı Burak Gençcelebi’nin (38) şehit olduğu açıklandı.

Uçağın kaza kırıma uğrama anları bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

EĞİTİM SIRASINDA

Milli Savunma Bakanlığı, Konya’da eğitim uçuşu yapan Hava Kuvvetleri’ne ait NF-5 uçağının henüz bilinmeyen bir nedenle kaza kırıma uğradığını, konuyla ilgili gerekli incelemenin başlatıldığını kaydetti. MSB açıklamasında, “Uçağımızın pilotu şehit olmuştur. Kahraman pilotumuza Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır dileriz” denildi. Konya Valisi Vahdettin Özkan, “Planlı uçuş eğitimi kapsamında uçuşunu gerçekleştirdiği sırada düştü. Kazayla ilgili teknik çalışmalar devam ediyor” dedi.

ERDOĞAN’DAN BAŞSAĞLIĞI

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan şehit pilot için başsağlığı mesajı yayımladı. Erdoğan, Twitter mesajında, “Konya’da bir gösteri uçağımızın eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğradığını ve pilotumuzun maalesef şehit olduğunu büyük bir teessürle öğrendim. Şehidimize Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve milletimize başsağlığı diliyorum” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de Twitter hesaplarından başsağlığı mesajları yayınladı.

İZMİR’DEN GELMİŞTİ

Şehit Yüzbaşı Burak Gençcelep’in (38) 1 Eylül’de İzmir Çiğli Hava Üs Komutanlığı’ndan 3’üncü Ana Jet Üs Komutanlığı’na atandığı belirtildi. Evli, 3 ve 8 yaşlarında 2 çocuk babası şehit pilot Gençcelep’in, Türk Yıldızları’nda 100 saat uçuş yaptığı öğrenildi. Gençcelep’in cenazesi, bugün memleketi Trabzon’da düzenlenecek askeri törenin ardından toprağa verilecek.

İKİNCİ KAZA

Pilot yüzbaşı Türk Yıldızları’nın ikinci şehidi olarak kayda geçti. Türk Yıldızları’na ait NF-5 uçağı da 2012’de, Konya 3’üncü Ana Jet Üs Komutanlığı’na yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki boş araziye düşmüş, Hava Pilot Yüzbaşı Ümit Özer şehit olmuştu.

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