Türk yazardan intihal iddiası: Dan Brown benden çaldı

Haberin Devamı

30 yıldır yapay zekâ, sanal gerçeklik ve din-bilimsel ilişkiler gibi alanlarda eserler veren Türk yazar Aydın Türkgücü, Dan Brown’ın 2017’de yayımlanan “Başlangıç” adlı romanında kendi kitaplarından izinsiz alıntılar yaptığını iddia ederek, 348 maddelik karşılaştırmalı benzerlik tablosu hazırladı ve maddi-manevi tazminat talep etti.

ÖNCE ARABULUCUYA

Türkgücü’nün avukatı Dr. Yavuz Selim Sarıibrahimoğlu, dava şartı zorunlu arabuluculuk kapsamında T.C. Arabuluculuk Daire Başkanlığı kanalıyla, ABD’deki Dan Brown aleyhine 21 Mart’ta arabulucuya başvurdu. Taraflar arasındaki telif hakkı ihlali ve fikri mülkiyet haklarına tecavüz bulgularına dikkat çekilerek arabuluculuk sürecinin başlatılması talep edilen dilekçede, özetle şöyle denildi: “Müvekkil Aydın Türkgücü, 1995 yılından bu yana yapay zekâ, sanal gerçeklik ve inançların bilimle etkileşimi gibi konular üzerine eserler veren bir yazardır. Müvekkilin eserleri ISBN numarası ile tescil edilmiş olup, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında telif hakkı korumasına sahiptir.

Haberin Devamı

TELİF HAKKI İHLALİ

Karşı taraf olan Dan Brown, 2017 yılında yayımlanan ‘Başlangıç’ adlı eserinde müvekkile ait orijinal kurgu, fikir ve anlatım unsurlarını izinsiz şekilde kullandığı gerekçesiyle telif hakkı ihlali yapmıştır. Müvekkil tarafından 348 maddelik bir benzerlik tablosu hazırlanmış olup taraflar arasındaki uyuşmazlığın temelini bu benzerlikler oluşturmaktadır.”

AYDIN TÜRKGÜCÜ: DA VINCI ŞİFRESİ DE DAVALIK

Yazar Türkgücü, araştırmaları sonucu kendisinin Brown’a yönelik intihal iddiasının ilk olmadığını, “Da Vinci Code” kitabıyla ilgili 2006’da intihal davası açıldığını öğrendiğini söyledi. Türkgücü, Brown’dan ve yayınevinden hakkını alana kadar hukuki mücadeleye devam edeceğini belirterek, Hürriyet’e şu değerlendirmeleri yaptı: “Bilgisayar programcısı olarak 1995 yılından bu yana sanal gerçeklik ve yapay zekâ temelli evren modelinin inançlarla etkileşimi ve geleceği hakkında kitaplar yazmakta, seminerler vermekteyim. 2009 yılından itibaren yazdığım son dört kitabım İngilizceye de çevrilip yayınlanmıştır.

Haberin Devamı

NOBEL’E ADAY OLDUM

Din ve bilim uzmanlarının ilgi gösterip yorum yaparak desteklediği yaratıcı bir ifadeyi somutlaştıran eserlerim 2015 ve 2017’de Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterilecek kadar değerli bulunmuştur. Kitaplarımla benzerliklerine ilişkin hazırladığım raporumu ‘Dan Brown ile Aramızdaki 348 Tesadüf’ ismiyle Ocak 2022’de ücretsiz olarak yayınladım. Kitaplar 3 yıldır ücretsiz e-Book olarak yayınlanıyor. Okuyanlar açıkça benim haklı olduğumu söylediler.”

DAN BROWN: ERİŞİMİM YOKTU

- Avukat Sarıibrahimoğlu, Dan Brown tarafından gelen cevabı da anlattı: “Müvekkil, iyi niyet çerçevesinde 2018 yılında Dan Brown’ın yayınevine ve kendisine yazılı bildirimde bulundu, telif hakkı ihlaline ilişkin somut delilleri sunarak sorunun çözülmesi için iyi niyetli girişimler yaptı. Ancak karşı taraftan ‘erişimim yoktu’ şeklinde gerçek dışı bir yanıt alındı, uzlaşma sağlanamadı. Dava yoluna gitmeden önce taraflar arasında uyuşmazlığın arabuluculuk yöntemiyle çözülmesi adına başvuru yapılması gerekliliği doğdu.”