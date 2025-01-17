Türk Yahudilerinin lideri Haleva’ya son veda

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İSTANBUL’da hastalığı nedeniyle bir süredir tedavi gören ve geçtiğimiz salı günü hayatını kaybeden Türkiye Hahambaşısı Rav İsak Haleva için dün Neve Şalom Sinagogu’nda cenaze töreni düzenlendi. Törene Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Valisi Davut Gül, eski Türkiye Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış, Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat, Hahambaşı Haleva’nın ailesi ve sevenleri katıldı. Tören öncesinde sinagog etrafında güvenlik önlemleri alındı. Büyük kalabalığın katıldığı törende Baş Duahan Rav David Sevi tarafından dualar okunurken, Türk Yahudi Toplumu Eşbaşkanı İsak İbrahimzadeh söz alarak Hahambaşı Haleva ile ilgili duygu ve düşüncelerini dile getirdi.

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Neve Şalom Sinagogu’nda yapılan cenaze törenine Fener Rum Patriği Bartholomeos ile Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan da katıldı.

TÜRK BAYRAĞI ÖRTÜLDÜ

Törende aile adına söz alan Hahambaşı Haleva’nın oğlu Rav Nafi Haleva’nın “Senin gibi bir baba, bir liderle yolumuz aydınlandı. Merak etme babacığım, emanetine evlatların olarak çok iyi bakacağız” sözleriyle duygusal anlar yaşandı. Tabutu Türk bayrağıyla sarılan Haleva’nın cenazesi, Ulus Musevi Sefarad Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Rejin Haleva

BAKAN ERSOY: ÖMRÜNÜ KARDEŞLİĞE ADAMIŞTI

Törende konuşma yapan Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, “Sayın Haleva ömrünü hoşgörü ve kardeşlik değerlerini yaşatmaya adamış bir din adamıydı. Onun farklılıklarımızı zenginlik olarak gören tavrı, dayanışma ve kardeşlik temelinde yükselen bir toplum için çok değerli bir rol oynadı” dedi.