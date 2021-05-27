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Gündem
AA
Haber Giriş: 27.05.2021 - 18:23 | Son Güncelleme:

Türk ve Yunan Savunma Bakanlıkları heyetlerince 4'üncü Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı yapıldı

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Türk ve Yunan Savunma Bakanlıkları heyetlerince 4'üncü Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı yapıldı

Türk ve Yunan Savunma Bakanlıkları heyetleri arasındaki 4'üncü Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı, video telekonferans yöntemiyle gerçekleştirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türk ve Yunan Savunma Bakanlıkları heyetleri arasında 26-27 Mayıs'ta video telekonferans yöntemiyle yapılan toplantıda, güven artırıcı önlemler konusundaki görüşmelerin devamı hususunda mutabık kalındığı bildirildi.

Açıklamada, bir sonraki toplantının Ankara'da yapılmasının planlandığı kaydedildi.

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