MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriTürk ve Yunan MSB Heyetleri 26-27 Mayıs'ta görüşecek
GeriGündem Türk ve Yunan MSB Heyetleri 26-27 Mayıs'ta görüşecek
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Haber Giriş: 25.05.2021 - 16:03 | Son Güncelleme:

Türk ve Yunan MSB Heyetleri 26-27 Mayıs'ta görüşecek

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Türk ve Yunan MSB Heyetleri 26-27 Mayıs'ta görüşecek

Milli Savunma Bakanlığı(MSB), 'Türk ve Yunan MSB Heyetleri arasındaki 4’üncü Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı 26-27 Mayıs 2021 tarihlerinde video telekonferans yöntemi ile icra edilecektir.' açıklamasında bulundu.

MSB'den gelen açıklama şu şekilde:

Türk ve Yunan MSB Heyetleri arasındaki 4’üncü Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı 26-27 Mayıs 2021 tarihlerinde video telekonferans yöntemi ile icra edilecektir.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi