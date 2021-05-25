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Türk ve Yunan MSB Heyetleri 26-27 Mayıs'ta görüşecek
Milli Savunma Bakanlığı(MSB), 'Türk ve Yunan MSB Heyetleri arasındaki 4’üncü Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı 26-27 Mayıs 2021 tarihlerinde video telekonferans yöntemi ile icra edilecektir.' açıklamasında bulundu.
MSB'den gelen açıklama şu şekilde:
Türk ve Yunan MSB Heyetleri arasındaki 4’üncü Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı 26-27 Mayıs 2021 tarihlerinde video telekonferans yöntemi ile icra edilecektir.
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