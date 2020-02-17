Haber Giriş: 17.02.2020 - 20:08,
Türk ve Yunan heyetleri Atina'da bir araya geldi
Milli Savunma Bakanlığı, Atina'da Türk ve Yunan heyetleri arasında, 17-21 Şubat 2020 tarihlerinde güven artırıcı önlemler başta olmak üzere karşılıklı iş birliğini geliştirmeye yönelik görüşmelere başlandığını açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Atina'da Türk ve Yunan Millî Savunma Bakanlık heyetleri arasında, 17-21 Şubat 2020 tarihlerinde güven artırıcı önlemler başta olmak üzere karşılıklı işbirliğini geliştirmeye yönelik görüşmelere başlandı." denildi.
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