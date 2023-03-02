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Türk ve Japon bilim insanları Marmara fayının özelliklerini araştırıyor

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#Haluk Özener#Marmara Fayı#Deprem
Türk ve Japon bilim insanları Marmara fayının özelliklerini araştırıyor
Oluşturulma Tarihi: Mart 02, 2023 09:53

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden bilim insanları, Japon bilim insanlarıyla 5 yıldır Marmara fayını inceliyor. Yer hareketleri sürekli olarak kaydedilerek, yer sarsıntılarının büyüklüğü, süresi, merkezi ve zamanı saptamaya yarayan sismometreler ile veriler toplanıyor. Çalışmalar hakkında bilgi veren Prof. Dr. Haluk Özener, "Gemiler ile fayın lokasyonları haritalanıyor. Bizim yaptığımız çalışmalar da bunların üzerine veri toplamak. Marmara Denizi'nin 1200 metre dibinde olan cihazlarımız var. Cihazları atıyoruz 6 ay sonra alıp verileri topluyoruz ve farklı yerlere koyuyoruz. Dolayısıyla fayın boydan boya özelliklerini anlama şansımız oldu" dedi.

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Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Japon bilim insanları ile birlikte 5 yıl önce Marmara fayının farklı özelliklerini anlamak için ölçümlere başladı. Yer hareketleri sürekli olarak kaydedilerek, yer sarsıntılarının büyüklüğü, süresi, merkezi ve zamanı saptamaya yarayan sismometreler ile veriler toplanıyor. Marmara Denizi'nin 1200 metre dibinde olan cihazlar, 6 ayda bir denizin farklı noktalarına yerleştiriliyor. Çalışmaların 5 yıldır devam ettiğini belirten Prof. Dr. Haluk Özener, araştırmanın detaylarını anlattı.

Türk ve Japon bilim insanları Marmara fayının özelliklerini araştırıyor

Prof. Dr. Haluk Özener, Marmara'daki deniz tabanına kurulmuş sismometrelerle Marmara'daki fayın özelliğini analiz ettiklerini belirterek, "Bu çalışma Marmara'da yapılan onlarca çalışmadan sadece bir tanesi. Dolayısıyla çok değerli bilim insanlarımız var, onların yapmış olduğu çalışmalardan bir tanesi. Biz 5 yıl boyunca Japon ve Türk ortaklığı ile Türk ve Japon projesi olarak farklı üniversitelerin de katılımıyla, hocalarımızın desteğiyle proje yürüttük. Türk tarafının liderliğini ben yapmıştım. 5 senelik proje sonucunda Marmara'daki deniz tabanına kurmuş olduğumuz deniz tabanı sismometreleri, açılım ölçer cihazlarla Marmara'daki fayın özelliğini, kayma miktarını hangi fay parçasının hangi derinlikte Deprem yarattığını, hangi fay parçasının daha suskun olduğunu ortaya çıkarmıştık. Bilimsel çalışmalarımızın sonuçlarını paylaşıyoruz. Farklı farklı deniz tabanında çalışmalar var. Gemiler ile fayın lokasyonları haritalanıyor. Bizim yaptığımız çalışmalar da bunların üzerine veri toplamak. Marmara Denizi'nin 1200 metre dibinde olan cihazlarımız var. Cihazları atıyoruz 6 ay sonra alıp verileri topluyoruz ve farklı yerlere koyuyoruz. Dolayısıyla fayın boydan boya özelliklerini anlama şansımız oldu. Çalışmalar hala devam ediyor. Hala Marmara deniz tabanında bu cihazlarımız veri topluyor. O verileri mart ayında alacağız. Daha sonra değerlendireceğiz ama uzun soluklu işler" dedi. Özener, "Burası bir deprem bölgesi. Her an 7 üzeri deprem olabilir. Ne zaman olur? Kimse bilmiyor. Bizim yer bilimleri camiası olarak yapacağımız çalışmalar orta ve uzun vadeli. En kısa vadede yapılması gereken, bina yapı stokunun güvenli hale getirilmesi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hızlı tarama yöntemiyle binaların güvenliği ve mevcut durumunu tespit eden çalışması var. 6 Şubat'tan önce ve sonra yapılan başvurular arasında devasa fark var. Bu da bizim toplumumuzun yumurta kapıya dayandıktan sonra aksiyon almasından kaynaklanıyor. Şu an yapılması gereken şey toptan yapı stokunun kalitesine bakılması" dedi.

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#Haluk Özener#Marmara Fayı#Deprem

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