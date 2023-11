Türk ve İsviçre müziği birleşti: İsviçre’den özel hediye

Haberin Devamı

İSVİÇRE, Atatürk’ün Cumhuriyet’i ilanının ve Lozan Antlaşması’nın 100’üncü yıl dönümü nedeniyle Türkiye’ye özel yeni bir eser ithaf etmek istedi. Bunun için de İsviçreli ünlü piyanist François Lindemann’ı (73) görevlendirdi. Lindemann, çalışmaları sonucunda, hem İsviçre hem de Türk ezgilerini çağrıştıran bir eser icra etti. Piyanist Lindemann, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) sanatçıları, perküsyon duayeni Okay Temiz (84) ve İsviçreli sanatçılar tarafından icra edilen eser, önceki akşam, İsviçre Büyükelçisi Jean Daniel Ruch ve çok sayıda yabancı misyon temsilcisinin de katılımıyla CSO Ada Ankara’da ilk kez sanatseverlerle buluştu.

Cemi’i Can Deliorman - François Lindemann - Okay Temiz - Jean Daniel Ruch

27 KASIM’DA İSTANBUL’DA

Üç kısımdan oluşan eserin birinci bölümü Lindemann’ın piyano solosu ile başlıyor ve perküsyon ustası Okay Temiz ile birlikte “Doğaçlama ve Kabak Tatısı” düzenlemesiyle devam ediyor. İkinci bölümde ise iki sanatçıya, basta Volkan Topakoğlu, perküsyonda Cyril Regamey, trompette Yannick Barman, alphornda ise Jean-Jacques Pedretti ve Robert Morgenthaler katılarak “Şavsat Barı” ve “Coroctet, Rock’n Horn” adlı çalışmaları icra ediyorlar. Üçüncü bölümde ise sahneyi Şef Cemi’i Can Deliorman yönetimindeki CSO sanatçıları alarak, “Convergence”, “Le Voyage” ve “Kemal Suite” adlı besteleri seslendiriyor. Eser 27 Kasım tarihinde de Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda İstanbullu sanatseverlerle buluşacak.

“Türkiye - İsviçre Dostluk Konseri - Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü Yılı Onuruna” adıyla sanatseverlerle buluşan konser öncesinde konuşan İsviçre Büyükelçisi Ruch, özel ithaf ile ilgili şunları aktardı: “Türkiye ve İsviçre, Cumhuriyet’in kuruluşundan bu yana yakın ilişkiler içinde olmuştur. 100’üncü yıl için kalıcı bir şey sunmak istedik. Böylece iki millet arasındaki bağları ve uzun dostluğumuzu sembolize edecek özel bir eser bestelendi.”

İKİ ÜLKE, TEK PARÇA

İsviçreli piyanist Lindemann ise “Hem bestemi sizlerle paylaşacağım hem de Okay Temiz ile doğaçlama eser sergileyeceğiz. Tek bir parça yazmayı tercih etmedim. Hem Türk hem de İsviçre müziğinin bir arada olabileceği bir eser hazırlamak istedim” dedi. Okay Temiz ise “İddiasız, tamamen barışçıl olarak birleştiğimiz güzel bir gece olacak” değerlendirmesinde bulundu. Şef Deliorman ise “Kültürel işbirlikleri her zaman iki ülke arasında ölümsüz eserler üretilmesine ve çok sıkı bağlar oluşturulmasına sebep oluyor. Konser gerçekten çok anlamlı” diye konuştu.