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Türk ve Alman çift her gün Antalya'da sahillerindeki çöpleri topluyor

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#Alanya#Antalya#Çöp
Türk ve Alman çift her gün Antalyada sahillerindeki çöpleri topluyor
Oluşturulma Tarihi: Mart 26, 2023 15:25

Antalya’nın Alanya ilçesinde yaşayan Mehmet Atmaca ve Alman eşi Barbara Gerdan Atmaca, her gün sahile gelerek vatandaşların bıraktığı çöpleri temizliyor.

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Alanya ilçesi Avsallar Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Atmaca ve eşi Barbara Gerdan Atmaca, her gün vatandaşların sık geldiği İncekum ve Avsallar sahiline geliyor. Çift ellerine aldıkları çöp poşetleri ile sahilde bulunan sigara izmariti, cam parçaları ve diğer çöpleri topluyor. Sahilin çok güzel olduğunu belirten çift, çöp bırakanlara tepki gösterdi.

Türk ve Alman çift her gün Antalyada sahillerindeki çöpleri topluyor

Gördüğü manzarayı anlatan Mehmet Atmaca, “Avsallar’ın keyfini yaşamak istiyoruz. Bu sahil çok güzel, bazı arkadaşlarımız bunun değerini tam olarak bilmiyorlar. Sigara izmariti, misina atarak doğaya zarar veriyorlar. Geçen geldiğimizde 10 torba çöp topladık. İnsanın içi acıyor. En çok cam kırığı bizi üzüyor. Çekirdeği yedikten sonra buraya atmanın anlamı yok” dedi.

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#Alanya#Antalya#Çöp

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