Türk ve Alman çift her gün Antalya'da sahillerindeki çöpleri topluyor

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Alanya ilçesi Avsallar Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Atmaca ve eşi Barbara Gerdan Atmaca, her gün vatandaşların sık geldiği İncekum ve Avsallar sahiline geliyor. Çift ellerine aldıkları çöp poşetleri ile sahilde bulunan sigara izmariti, cam parçaları ve diğer çöpleri topluyor. Sahilin çok güzel olduğunu belirten çift, çöp bırakanlara tepki gösterdi.

Gördüğü manzarayı anlatan Mehmet Atmaca, “Avsallar’ın keyfini yaşamak istiyoruz. Bu sahil çok güzel, bazı arkadaşlarımız bunun değerini tam olarak bilmiyorlar. Sigara izmariti, misina atarak doğaya zarar veriyorlar. Geçen geldiğimizde 10 torba çöp topladık. İnsanın içi acıyor. En çok cam kırığı bizi üzüyor. Çekirdeği yedikten sonra buraya atmanın anlamı yok” dedi.