Türk vatandaşları Polonya sınırına ulaştı

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Türk Büyükelçiliği tarafından tahliye edilen ilk kafiledeki Türk vatandaşlarının Polonya, Moldova ve Bulgaristan üzerinden İstanbul’a geleceği ve yolculuğun 2 gün süreceği açıklandı. Bazı Türklerin de Ukrayna’nın değişik yerlerinden Polonya ve Moldova sınırına ulaştığı küçük gruplar halinde bu ülkelere karayoluyla giriş yaptıkları bildirildi. Kiev’deki Türkiye Büyükelçiliği’nin Polonya ve Moldova sınır polislerine Türk vatandaşlarının isim listelerini gönderdiği, bu listelere göre geçişlerin yapıldığı belirtildi.



VİZE VE PCR KOLAYLIĞI



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bir televizyon programında, “Otobüs şirketleriyle anlaşma yapıldı. Polonya, Moldova ve Romanya ile görüştük. Bu ülkeler vatandaşlarımızdan vize, PCR testi ya da aşı sertifikası istemeyecek” dedi.



