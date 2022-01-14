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Türk uzmandan ‘şeker’ gibi keşif: Diyabette yeni tedavi imkânı sağlayacak

#Gencer Sancar#Diyabet#Kan Şekeri
Türk uzmandan ‘şeker’ gibi keşif: Diyabette yeni tedavi imkânı sağlayacak

ABD San Diego’da diyabet üzerine araştırma yapan Türk uzman Gencer Sancar, kan şekerini düzenleyici yeni bir hormon keşfetti. Araştırması ABD’nin pek çok bilim dergisinde geniş yer bulan Sancar, bu hormonla farelerdeki kan şekerini haftalarca düşük seviyede tutmayı başararak insülin direncini kırdıklarını söyledi.

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ABD’nin San Diego şehrindeki Salk Biyolojik Araştırmalar Enstitüsü’nde doktora sonrası araştırma görevlisi olarak çalışmalarda bulunan Gencer Sancar, kan şekerini düzenleyici yeni bir hormon keşfederek diyabet tedavisinde çığır açacak bir buluşa imza attı. Bioworld bilim dergisinde çıkan haberde, Tip 2 diyabetli farelere dışarıdan verilen FGF1 hormonunun, kan şekerini saatler içinde düşürerek haftalarca düşük seviyelerde tutabildiği kaydedildi. Kan glikoz seviyelerini insülinden bağımsız olarak düzenleyen bu hormonun keşfinin, yeni diyabet tedavilerinin geliştirilmesine yol açabileceği belirtildi.

KAN ŞEKERİNİ DÜŞÜRDÜ

Gencer Sancar, Hürriyet’e yaptığı açıklamada kan şekerini düzenleyici ‘Fibroblast Growth Factor 1 (FGF1)’ hormonunu şöyle anlattı: “İnsülin, yağ hücrelerindeki yağ yakımı ve yağ asidi salınımını yavaşlatır. Böylece karaciğere gidecek ve şeker yapımında kullanılacak yağ asitlerin miktarı azalmış, kan şekeri kontrol altına alınmış olur. Tip 2 diyabet hastalarda, insülin yeteri kadar iyi çalışamadığı ve yağ asidi salınımını baskılayamadığı için karaciğer bol miktarda şeker üretir. Bu çalışmamızda FGF1 hormonunun aynı insülin gibi yağ yakımını kontrol ederek kan şekerini düşürebildiğini gösterdik.”

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İNSÜLİNE ALTERNATİF Mİ?

Bu mekanizmanın güzel tarafının, insülin gibi yağ asitlerini kontrol etse de kullandığı sinyal molekülleri farklı olduğu için, insülinin çalışmadığı durumlarda bile çalışabildiğini belirten Dr. Sancar, “Çalışmalarımız gösterdi ki PDE4D molekülünü, Tip 2 diyabetli farelerin sadece yağ hücrelerinde (genetik olarak modifiye edilmis virüs kullanarak) ürettirdiğimizde, farelerdeki kan şekerini haftalarca düşük seviyede tutabildik ve insülin direncini kırabildik. Bu deney, diyabet hastaları için ileride geliştirilebilecek tedavi yöntemlerinde önemli bir rol oynayacak” dedi. 

ODTÜ MEZUNU

Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nde (ODTÜ) moleküler biyoloji öğrenimi aldıktan sonra doktorasını Almanya’daki Heidelberg Üniversitesi’nde yapan Gencer Sancar, San Diego’daki Salk Biyolojik Araştırmalar Enstitüsü’nde doktora sonrası araştırma görevlisi olarak çalışıyor.

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#Gencer Sancar#Diyabet#Kan Şekeri

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