Türk turistlerin Midilli kabusu

TÜRK turistin akın ettiği Yunanistan’ın Midilli Adası’nda, hayvanlarda görülen ‘şap’ hastalığı nedeniyle bir aydır süren karanti yüzünden yaşanan gerginlik giderek tırmanıyor. Karantinanın kalkmasını isteyerek isyan eden çiftçiler, üç gündür Midilli limanını abluka altında tutuyorlar. Bu durum ise adayı ziyaret eden Türk turistleri madur etti. Ayvalık-Midilli arası feribot seferlerinin bir hafta boyunca askıya alınmasına karar verildi.

Yapılan açıklamada, Türkiye’den adaya yapılacak feribot seferlerinin, abluka yüzünden 22 Nisan tarihine kadar askıya alındığı belirtildi. Bu yüzden yüzlerce Türk turistin adaya daha önceden planlanmış turları iptal edildi. Bununla birlikte adaya daha önce ulaşmış olan, birkaç gündür adada mahsur kalan Türk turistlerin kurtarılması için de harekete geçildi. Dün akşam saatlerinde Midillli’den Ayvalık’a doğru tek taraflı bir feribot seferi düzenlendi.

Gözden Kaçmasın Maraş’taki katliamın beş temel nedeni Haberi görüntüle

Öte yandan kızgın çiftçiler, bozulmuş tonlarca sütü yollara döktü. Limanda, çoğu bozulabilir ürün, özellikle de gıda taşıyan kamyonların gemilerden indirilmesini de üç gündür engelliyorlar.

Zararlarının tazmin edilmesini isteyen çiftçiler bugün, Atina yönetimi ile pazarlığa oturacak. Karantina yüzünden bir aydır 8 bin koyun ve keçi telef oldu.