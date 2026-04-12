Türk Toraks Derneği uyardı: E-Sigara DNA hasarı yapıyor

Haberin Devamı

Türk Toraks Derneği Tütün Kontrolü Çalışma Grubu Başkanı Doç. Dr. Pınar Pazarlı Bostan, elektronik sigaranın DNA hasarı yaptığını ve kullananların torunlarının bile olumsuz etkilenebileceğini bildirdi. Hürriyet’e konuşan Doç. Dr. Bostan şu uyarılarda bulundu:

TORUNLARINIZ DA ETKİLENİYOR

“Bilimsel araştırmalar, bu sigara tüketiminin sadece kendinize değil, çocuğunuza hatta torununuza zarar verdiğini ortaya çıkardı. Elektronik sigara kullanımı, hücrelerin genetik bütünlüğünü doğrudan tehdit ederek hem akut DNA hasarına hem de gelecek nesillere aktarılabilecek kalıcı epigenetik değişikliklere yol açıyor. Anne karnında e-sigaraya maruz kalan erkek bebeklerin ileriki dönemde çocuk sahibi olma ihtimalinin azaldığı saptandı. Ayrıca kadınların yumurtalık fonksiyonlarını bozarken, östrojen salgılanmasını azaltıyor. ”

Haberin Devamı

İÇİNDEKİ MADDELER ZEHİRLİ

“Elektronik sigaralar, nikotin içeren sıvıların ısıtılmasıyla oluşan aerosolün solunmasıyla kullanılan ürünler. Bilimsel araştırmalar, e-sigara aerosollerinde çamaşır suyu ve petrol yapımında kullanılan toksik aldehitler ve bakır nanopartikülleri gibi ağır metaller bulunduğunu, bunların da DNA zincirlerinde tek ve çift sarmal kırılmalarına yani ciddi DNA hasarına neden olduğunu ortaya çıkardı.