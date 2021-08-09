Türk topçusundan cezalandırma atışı

Milli Savunma Bakanlığı’nın bilgilendirmesine göre, Tel Rıfat kentinin doğusunda bulunan Zavyan ve Shaalah bölgeleri ile Tel Cican ve Tel Unayb bölgeleri, TSK unsurları tarafından meşru müdafaa ve cezalandırma amacıyla ateş altına alındı. Obüsler ve çok namlulu roketatarlarla yapılan atışlar sonucu PKK/YPG’ye ait mevziler vuruldu.

BİRİ SİVİLLERİ ÖLDÜREN

Öldürülen teröristlerden birinin 5 Ağustos’ta bölgedeki bir iş makinesi ve ambulansa düzenlenen ve iki kişinin hayatını kaybettiği saldırının faili olduğu belirlendi.

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