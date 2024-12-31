Türk tenor Karahan İtalya’da... Puccini için sahnede

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Geçmiş yıllarda tarihi MS 1. yüzyıla dayanan Verona Arenası’nda (Arena di Verona) düzenlenen Verona Opera Festival’inde Aida ve Il Trovator eserlerinde rol alarak İtalyan sanatseverlerin hafızalarında yer edinen Devlet Opera ve Balesi’nin önemli tenorlarından Murat Karahan bu kez de ekran karşısındaki sanatseverlerin karşısına çıkıyor.

ÜNLÜLER GEÇİDİ

İtalya devlet televizyonu Rai’nin ünlü besteci Giacomo Puccini’nin ölümünün 100’üncü yıldönümü dolayısıyla düzenlediği etkinliğe tenor Murat Karahan da davet edildi. Karahan etkinlikte Puccini’nin ünlü eseri ‘Nessun Dorma’yı seslendirdi. Çekimleri Rai’nin Napoli stüdyolarında yapılan anma programı yarın Türkiye saati ile 23.30’da yayınlanacak.

Rai 3, programın ön tanıtım videosunu sunarak seyircileri konseri izlemeye davet etti. Tanıtımda yer alan stüdyo gösterişli ve renkli sahne düzenlemesiyle dikkat çekti. Puccini’nin eserlerinin rock, pop ve caz tarzında farklı bir düzenleme ile seyircilere aktarıldığı gecenin sunuculuğunu ise İtalyanların tanınan yüzü Bianca Guaccero gerçekleştirdi. Gecede Malika Ayane’den Maurizio Solieri’ye, Frida Bollani’den Filippo Graziani’ye, Sistina Tiyatro Topluluğu’na kadar İtalya’nın sevilen sanatçıları sahne aldı. Nuova Scarlatti Orkestrası’nın solistleri ise Karahan’ın yanı sıra Carmen Giannattasio, Alberto Gazale, Ilaria Monteverdi ve Michele Cerullo gibi ünlü opera sanatçıları oldu.