Gündem Haberleri

DMM: Türk Telekom’un hizmetlerinin özel şirketlere devredileceği iddiası dezenformasyon

Oluşturulma Tarihi: Ocak 27, 2026 20:34

 İLETİŞİM Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), ‘Türk Telekom’un hizmetlerinin özel şirketlere devredileceği ve bu durumun kamu zararına yol açacağı’ yönündeki iddiaların gerçek olmadığını açıkladı.

DMM tarafından sanal medya üzerinden yapılan açıklamada, “Bazı basın yayın organları ve sosyal medya mecralarında yer alan; 'Türk Telekom’un hizmetlerinin özel şirketlere devredileceği ve bu durumun kamu zararına yol açacağı' yönündeki iddialar dezenformasyon içermektedir. Türk Telekom’da söz konusu olan uygulama, sektörde yaygın şekilde kullanılan ve herhangi bir hizmet devri anlamına gelmeyen rutin operasyonel süreçlerdir. Bu iş modelinde iddiaya konu bir kamu zararı olmadığı gibi abonelere yüzde 100 zam yapılacağı yönündeki söylemler de asılsızdır. Kamuoyunu yanıltmaya yönelik spekülatif iddialara itibar edilmemesi önemle rica olunur” ifadelerine yer verildi.

 

