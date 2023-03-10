TÃ¼rk Telekomâ€™dan deprem bÃ¶lgesindeki vatandaÅŸa istihdam Ã¶nceliÄŸi

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TÃ¼rk Telekom, internet sitesinden yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada dayanÄ±ÅŸmanÄ±n gÃ¼cÃ¼nÃ¼n daha fazla hissedildiÄŸi bu dÃ¶nemde, farklÄ± rol ve sorumluluklar iÃ§in istihdam imkÃ¢nÄ± saÄŸlayacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.

HEM Ä°Åž HEM DE STAJ Ä°MKANI SAÄžLANACAK

Åžirket, istihdamda Ã¶ncelikli adaylarÄ±; telekom sektÃ¶rÃ¼nde deneyimli veya bu alanda Ã§alÄ±ÅŸmaya istekli, ikametgahÄ± depremden etkilenen illerden birinde olan ya da deprem nedeniyle ikametgahÄ± deÄŸiÅŸmiÅŸ; kendisi, birinci derece yakÄ±nlarÄ±, evi veya iÅŸi depremden etkilenmiÅŸ kiÅŸiler olarak belirledi. Ä°stihdam kapsamÄ±nda baÅŸvuracak adaylar iÃ§in hem tam zamanlÄ± iÅŸ hem de staj imkanÄ± saÄŸlanacaÄŸÄ± duyuruldu.

Adaylar internet sitesinden; satÄ±ÅŸ, pazarlama, insan kaynaklarÄ±, finans, destek hizmetleri ve teknoloji fonksiyonlarÄ±nda farklÄ± kademelerdeki pozisyonlar ve tekniker pozisyonu iÃ§in baÅŸvurularÄ±nÄ± gerÃ§ekleÅŸtirebilecekler.

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