Türk Telekom saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, hafta sonu açık mı? Türk Telekom çalışma ve mesai saatleri 2021

Türkiye'ye telekomünikasyon hizmetlerini sunmak amacıyla devlet tarafından kurulmuş bir şirket olan Türk Telekom, en çok kullanılan telekomünikasyon şirketleri arasında yer alıyor. Hal böyleyken, vatandaşlar kullanıcısı oldukları Türk Telekom çalışma ve mesai saatlerini merak ediyor. Peki Türk Telekom çalışma ve mesai saatleri ne zaman başlıyor, Türk Telekom saat kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor? Türk Telekom saatleri için tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz.

TÜRK TELEKOM SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

Türk Telekom bayileri sabah 08:30’da açılmaktadır. Akşam saat 17:00’da mesai bitmektedir. Türk Telekom Genel Müdürlüğü ise 08:00-18:00 saatleri arasında çalışmaktadır.

TÜRK TELEKOM HAFTA SONU AÇIK MI? TÜRK TELEKOM CUMARTESİ, PAZAR ÇALIŞIYOR MU?

Türk Telekom, hafta sonu Cumartesi ve Pazar günleri hizmet vermektedir. Ayrıca her bayinin çalışma saatleri farklılık gösterebilir. Türk Telekom Genel Müdürlüğü ise hafta sonu kapalıdır.

Türk Telekom Müdürlükleri resmi ve dini bayramlarda da hizmet vermemektedir.

Ancak çalışma saatleri Koronavirüs vaka artışı ve vaka düşüşü ile illere göre farklılık gösterebilir. Lütfen bulunduğunuz ildeki İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarını takip ediniz.

Türk Telekom’un çağrı merkezi: 444 1 444

TÜRK TELEKOM ÇALIŞMA SAATLERİ 2021

Türk Telekom bayileri hafta içi: 08:30- 17:00

Türk Telekom bayileri hafta sonu: Cumartesi ve Pazar günleri açıktır. Çalışma saatleri bayilere göre farklılık gösterebilir.

Türk Telekom Müdürlükleri hafta içi: 08:00-18:00

Türk Telekom Müdürlükleri hafta sonu: Cumartesi ve Pazar kapalı

TÜRK TELEKOM TARİHİ



18 Haziran 1994 tarihinde PTT İşletmesi Genel Müdürlüğü'nün, T.C. Posta İşletmesi Genel Müdürlüğü ve Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi şeklinde yeniden yapılanması öngörülmüş olup, 24 Nisan 1995 tarihinden itibaren iki kurum birbirinden ayrı olarak çalışmaya başlamışlardır.

Türk Telekom, Türkiye'nin tüm telefon ve internet servis sağlayıcıları içinde kendi kurulu altyapısına sahip birinci firma konumundadır. Diğer internet servis sağlayıcılara ve sabit telefon hizmeti (STH) veren firmalara da toptan satış yöntemi ile hizmet vermektedir.



İnternet Veri Merkezi'ni de içeren Türk Telekom, sabit hattan mobil telekomünikasyona, yazılımdan çağrı merkezine kadar geniş bir yelpazede hizmet sunar. Türk Telekom'un Şubat 2015 itibarıyla 12.9 milyon sabit erişim hattı, 7,8 milyon genişbant (toptan), 17 milyon mobil abonesi, 1,8 milyon IPTV abonesi bulunmaktadır. Almanya'da Türk Telekom Mobile ile mobil telekomünikasyon alanında hizmet sunmaktadır.

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