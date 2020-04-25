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ANKARA
Haber Giriş: 25.04.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Türk Tarih Kurumu’na yeni başkan

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Türk Tarih Kurumu’na yeni başkan
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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türk Tarih Kurumu Başkanlığı’na (TTK), Prof. Dr. Ahmet Yaramış’ı atadı.

TTK’nın internet sitesine göre 20 Nisan’da görevine başlayan Yaramış’ın atama kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlandı. Afyon Kocatepe Üniversitesi’nde öğretim üyesi olan Yaramış, TTK’nın internet sayfasındaki bilgiye göre, görevini 20 Nisan’da Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanvekili Prof. Dr. Muhammet Hekimoğlu’ndan devraldı. Yaramış, Ensar Vakfı’nın Afyonkarahisar Şubesi’nin 2018’deki Genel Kurulu’nda yönetime girmişti. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığı’nı vekaleten yürüten Prof. Dr. Muhammet Hekimoğlu’nun ataması da yapıldı.

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