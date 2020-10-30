MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriTürk Tarih Kurumuna arkeolojik kazı projeleri için 248 personel alınacak! İşte başvuru şartları
GeriGündem Türk Tarih Kurumuna arkeolojik kazı projeleri için 248 personel alınacak! İşte başvuru şartları
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Haber Giriş: 30.10.2020 - 20:40 | Son Güncelleme:

Türk Tarih Kurumuna arkeolojik kazı projeleri için 248 personel alınacak! İşte başvuru şartları

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Türk Tarih Kurumuna arkeolojik kazı projeleri için 248 personel alınacak! İşte başvuru şartları
Abone Olgoogle-news

Türk Tarih Kurumuna arkeolojik kazı projeleri kapsamında 248 personel alımı yapılacak. Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamanın ardından personel alımının ayrıntıları merak konusu olmuştu. Resmi Gazete'de ilanın detaylarının yayınlanması ile birlikte araştırmalar hız kazandı. İşte, Türk Tarih Kurumuna arkeolojik kazı projeleri için personel hakkında bilgi...

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumu Başkanlığınca desteklenen arkeolojik kazı projeleri kapsamında istihdam edilecek personel için alım ilanının bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandığı aktarıldı.

Buna göre, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre Türk Tarih Kurumuna 62 arkeolojik kazı için 162'si arkeolog, 39'u müze araştırmacısı ve 47'si restoratör olmak üzere toplam 248 personel alımı yapılacak.

Başvurular 2-6 Kasım tarihlerinde "https://basvuru.ayk.gov.tr" adresi üzerinden alınacak. Posta yoluyla ya da elden başvuru kabul edilmeyecek.

Arkeolog ve müze araştırmacısı unvanlı pozisyonlar için 2020 yılı KPSS (B) grubu (lisans düzeyi) KPSSP3 puan sıralaması yapılacakken restoratör unvanlı pozisyon için sadece mesleki uygulama sınavıyla yerleştirme işlemi gerçekleştirilecek.

Sözleşmeli personelin istihdam edileceği yer ve sayılar ile başvuru koşullarına ilişkin detaylara "https://www.ayk.gov.tr/s6-haberler/c36-duyurular/sozlesmeli-personel-alim-ilani-2/" adresinden ulaşılabilecek.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle