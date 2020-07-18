Türk Tarih Kurumu Başkanı Yaramış, bunları söyledikten sonra telefonlarını kapadı: ‘Darbe teşebbüsüne karışıp pişman olanı kazanalım’

Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Yaramış, Afyon Kocatepe Üniversitesi’ndeki “15 Temmuz’u anlamak” konulu panelde, “Darbe teşebbüsüne karışmış, pişman olmuş kişilere de sahip çıkmamız, onları bu toplumun içine dahil etmemiz, kazanmamız gerekiyor” dedi. Yaramış’ın bu açıklaması sosyal medyada tepki gördü. Bazı AK Partili isimler de Yaramış’a tepki gösterdi. Eski AK Parti Milletvekili Mehmet Metiner, Twitter hesabından, “Bu adam Türk Tarih Kurumu Başkanı. Darbe teşebbüsüne karışmış ama pişman olmuş FETÖ’cüleri affedip kucaklamamızı salık veriyor. FETÖ ile bu adamlarla mı mücadele edeceğiz? O koltukta onu tutanın samimiyetine asla inanmam” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başbakanlığı döneminde danışmanlığını yapan Abdülkadir Özkan ise “Bu adam o koltukta oturmaya devam ettiği sürece kimse FETÖ ile mücadeleden söz etmesin! Tanklarla insanları paramparça eden, 251 kişiyi katleden, darbeye sebep olan, aracılık eden, alkışlayan hainleri devletin affetme yetkisi yoktur, olamaz!” tepkisini gösterdi. AK Parti Eski İstanbul Milletvekili Metin Külünk de Ülkücü Haber’in, “Bu kişi azledilmelidir. Hasan Sabbahı, Pavlosu, Kesnizani’yi okumamış. Üstelik de sesi titriyor” tweetini paylaştı. İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ ise “FETÖ destekçisi bu kişinin, Türk Tarih Kurumu başkanı olması Türk tarihine hakarettir” diyerek görevden alınmasını istedi. Ahmet Yaramış, tartışmaların ardından dün gün boyu telefonlara yanıt vermedi.

‘DERİN ÜZÜNTÜ İÇİNDEYİM’

Türk Tarih Kurumu’nun resmi sitesinden yazılı bir açıklama yapmakla yetinen Yaramış özetle şu ifadelere yer verdi: “Her ne kadar bağlamından koparılmış olsa da basına yansıyan ve kastımı aşan ifadeler, kurumumu değil bir akademisyen olarak şahsımı bağlamaktadır. Bu itibarla gayri meşru her oluşum gibi FETÖ ile de hayatımın her aşamasında mücadele ettiğimin, bundan sonra da edeceğimin bilinmesini isterim. Yanlış anlaşılmaya sebep olan ifadelerim için derin üzüntümü beyan ederim.” Ahmet Yaramış, 20 Nisan 2020’de Türk Tarih Kurumu Başkanı oldu.