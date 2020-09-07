‘Türk tankları’ söylentisi korkuttu

Bazı Yunan televizyonları ana haber bültenlerinde “Türkler Meriç sınırına tank gönderiyor” başlığıyla duyurulan haberler kısa süre içinde ülkenin en çok konuşulan konusu haline geldi. Ayrıca Yunan askeri kaynaklarının da “Gelişmeleri izliyoruz. Görüntülerdeki tanklar Meriç’teki askeri güç dengesini değiştiremez. Türkiye’nin iletişim oyunu söz konusu” dediklerini ileri sürdüler. Türkiye’den bu iddiaların gerçeği yansıtmadığı, sadece Malatya’da konuşlu 2. Ordu Komutanlığı’nın planlı çalışması olduğu ve Yunanistan sınırına sevkıyat yapılmadığı haberleri gelince, Atina’daki telaş dindi.



FRANSIZ UÇAKLARI



Bu arada, Yunanistan’ın Fransa’dan 8’i kullanılmış, 10’u da yeni toplam 18 adet RAFALE tipi savaş uçağı satın alımı anlaşması ile ilgili müzakerelerin son aşamaya geldiği belirtildi. Uçakların satın alımı için nihai kararın, Yunan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in perşembe günü Korsika’da Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yapacağı görüşmede alınması bekleniyor.

MİÇOTAKİS’İN OĞLU MERİÇ’TE ASKER OLACAK









Muhtemel mülteci akınına karşı Yunan Polis Teşkilatı’na (ELAS) bağlı çalışacak 930 yeni sınır muhafızı işe alındı. Bunlardan 400’ü Meriç’te 530’u da Ege adalarında görev yapacak. ELAS, 746 sınır muhafızı daha işe almayı planlıyor. Yunan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in oğlu Konstantinos (22), askerliğini yapmak üzere önümüzdeki günlerde Meriç’te, Türk-Yunan hududu yakınındaki Dedeağaç (Aleksandrupolis) şehrinde bulunan topçu birliğine giderek teslim olacak. Boston Üniversitesi’nden mezun olan Kostantinos Miçotakis, yüksek lisans tahsiline başlamadan önce 9 aylık askerliğini yapmayı tercih etti.