Türk şoföre İsrail füzesi... TIR’ı iran’da isabet aldı

Aralarında babası Coşkun Fırat’ın da bulunduğu 15 Türk TIR’ı ile birlikte 5 Mart’ta İran’a giriş yapan Hüseyin Fırat’ın aracına İsrail’den atılan füze isabet etti. Kazvin eyaletini geçip Zencan kentine doğru giderken saldırıya uğrayan Fırat’ın kullandığı TIR alev aldı. TIR’dan ağır yaralı olarak kurtarılan Hüseyin Fırat, götürüldüğü Zencan Hastanesi’nde tedaviye alındı. Diğer Türk şoförler ise saldırıdan yara almadan kurtuldu.

ANNESİ: DURUMU AĞIR TÜRKİYE’YE GETİRİLMELİ

Hüseyin Fırat’ın annesi Hayriye Fırat, Zencan Hastanesi’nde tedaviye alınan oğlunun sağlık durumunun ciddi olduğunu belirterek tedavi için Türkiye’ye getirilmesini istedi. Amcası Mehmet Saçar ise “15 araçla gittikleri seferden dönerken İsrail’in attığı füze, Hüseyin’in aracına isabet ediyor. Ağır yaralı, yoğun bakımda. Tedavi ve ameliyatının ülkemizde yapılmasını istiyoruz” dedi.