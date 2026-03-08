×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Türk şoföre İsrail füzesi... TIR’ı iran’da isabet aldı

Güncelleme Tarihi:

#Hüseyin Fırat#TIR Şoförü#İran
Türk şoföre İsrail füzesi... TIR’ı iran’da isabet aldı
Oluşturulma Tarihi: Mart 08, 2026 07:00

HATAYLI TIR şoförü Hüseyin Fırat, İstanbul’dan aldığı yükü Afganistan’a teslim ettikten sonra Türkiye’ye dönüşe geçti.

Haberin Devamı

Aralarında babası Coşkun Fırat’ın da bulunduğu 15 Türk TIR’ı ile birlikte 5 Mart’ta İran’a giriş yapan Hüseyin Fırat’ın aracına İsrail’den atılan füze isabet etti. Kazvin eyaletini geçip Zencan kentine doğru giderken saldırıya uğrayan Fırat’ın kullandığı TIR alev aldı. TIR’dan ağır yaralı olarak kurtarılan Hüseyin Fırat, götürüldüğü Zencan Hastanesi’nde tedaviye alındı. Diğer Türk şoförler ise saldırıdan yara almadan kurtuldu.

ANNESİ: DURUMU AĞIR TÜRKİYE’YE GETİRİLMELİ

Hüseyin Fırat’ın annesi Hayriye Fırat, Zencan Hastanesi’nde tedaviye alınan oğlunun sağlık durumunun ciddi olduğunu belirterek tedavi için Türkiye’ye getirilmesini istedi. Amcası Mehmet Saçar ise “15 araçla gittikleri seferden dönerken İsrail’in attığı füze, Hüseyin’in aracına isabet ediyor. Ağır yaralı, yoğun bakımda. Tedavi ve ameliyatının ülkemizde yapılmasını istiyoruz” dedi.

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hüseyin Fırat#TIR Şoförü#İran

BAKMADAN GEÇME!