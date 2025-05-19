Türk siyasetinin önde gelen isimleri 19 Mayıs'ı kutladı

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, gençlerin ve milletin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak yaktığı istiklal meşalesinin Anadolu'nun ve Cumhuriyetin kuruluşuna giden yolu aydınlattığını vurgulayan Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"O gün ortaya konan cesaret ve kararlılık milletimizin kaderini değiştiren tarihi bir adım olmuştur. Biliyoruz ki, Cumhuriyetimizin temellerini atan bu adım, taşıdığı olağanüstü anlamlarla bugün en çok da gençlerimizin zihninde, yüreğinde ve hedeflerinde tecessüm etmektedir. Vatanına ve bu toprakların değerlerine sıkıca bağlı, geçmişten aldığı ilhamla ülkemizin aydınlık geleceğine inanan gençliğimiz, önümüzdeki yüzyıla Türkiye mührünü vuracak en kıymetli hazinemizdir. 19 Mayıs'ın yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm kurtuluş kahramanlarımızı rahmetle ve minnetle anıyor, gururumuz gençliğimize olan güvenimizi bir kez daha ifade ediyorum."

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DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı için bir mesaj yayınladı. Fidan X platformunda yaptığı paylaşımda "19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kurtuluş mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle anıyorum." dedi.

ADALET BAKANI YILMAZ TUNÇ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle X hesabından bir kutlama mesajı yayınladı. Bakan Tunç'un mesajı şöyle:

19 Mayıs kahraman milletimizin direniş azminin sembolü; özgürlüğün, umudun ve cesaretin ilk adımıdır. 19 Mayıs 1919’da yakılan bağımsızlık meşalesi hiçbir zaman sönmeyecek, şanlı bayrağımız ilelebet özgürce dalgalanacaktır. Kalbi istiklal ve istikbalimiz için çarpan gençlerimiz; büyük ve güçlü Türkiye mirasına, ülkemizin bütünlüğüne, milletimizin birliğine ve bugün “Terörsüz Türkiye” hedefiyle yürüyen kararlı mücadeleye daima sahip çıkacaktır.

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Cesaretli, özgüveni yüksek, çalışkan, milli ve manevi değerlerine bağlı gençlerimizle ülkemiz, her alanda değişimin ve gelişimin öncüsü olmaya devam edecek, huzur ve güvenin hakim olduğu yarınlara emin adımlarla ilerleyecektir. Geleceğimizin teminatı tüm gençlerimizin ve aziz milletimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı tebrik ediyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Kurtuluş Savaşımızın bütün kahramanlarını, şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum.

TİCARET BAKANI ÖMER BOLAT

Ticaret Bakanı Ömer Bolat X platformu üzerinden 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı. Bolat "Aziz milletimizin inanç, azim ve kararlılıkla topyekûn bir dirilişe geçtiği bu anlamlı gün, yalnızca bir tarih değil; aynı zamanda bağımsız Türkiye idealinin filizlendiği, millet iradesinin şahlandığı kutlu bir başlangıçtır. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyor; gençlerimizin ve aziz milletimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı gönülden kutluyorum." ifadelerini kullandı.

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ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI ALPARSLAN BAYRAKTAR

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar X sosyal medya platformundan yaptığı videolu paylaşımda, 106 yıl önce Samsun'da yakılan bağımsızlık ateşinin, bir milletin kaderini değiştirdiğini belirtti.

Yakılan ateşin hiç sönmediğini vurgulayan Bayraktar, şunları ifade etti:

"106 yıl önce Samsun'da yakılan bağımsızlık ateşi, bir milletin kaderini değiştirdi. O ateş hiç sönmedi. Sadece şekil değiştirdi. İşte o ateş, farklı alanlarda yanmaya devam ediyor. Bugün: Gabar'da keşfedilen petrol…Karadeniz'de bulunan doğal gaz…Yerli ve milli enerji projeleri…19 Mayıs'ta 1919'da başlayan yolculuk, bugün enerji bağımsızlığı yolunda güçlü adımlarla ilerliyor. Bağımsızlık ateşi hiç sönmedi. Çünkü bu ülkenin enerjisi hiç bitmez. Türkiye Yüzyılı, gençliğin, umudun ve bağımsızlığın yüzyılı olacak."

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ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI VEDAT IŞIKHAN

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla İŞKUR Gençlik Programı'na ilişkin paylaşımda bulundu.

Paylaşımında, programdan yararlanan öğrencilerin görüşlerinin yer aldığı videoya da yer veren Işıkhan, şunları kaydetti:

"Gençler, gelecek sizin biz de İŞKUR Gençlik ile sizin yanınızdayız. Ankara Üniversitesinde eğitim gören ve İŞKUR Gençlik Programımızdan faydalanan genç kardeşlerimize mikrofon uzattık. İŞKUR Gençlik Programımız hakkında düşüncelerini sorduk. Bu vesileyle kıymetli gençlerimiz başta olmak üzere aziz milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum."

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ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI ABDÜLKADİR URALOĞLU

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu 19 Mayıs için bir kutlama mesajı paylaştı. Bakan Uraloğlu "Tam 106 yıl önce Samsun’da yanan bağımsızlık meşalesi, bugün Türkiye Yüzyılı’na ışık tutuyor. Gençlerimizle birlikte hayal ediyor, inşa ediyor ve yükseliyoruz. Türkiye’mizin her karışını yatırımlarla donatırken, yarınlarımızın teminatı olan gençlerimize her alanda destek vermeyi sürdürüyoruz. Çünkü biliyoruz ki, bu ülkenin yarınları gençlerin ellerinde yükselecek. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’mız kutlu olsun!" ifadelerini kullandı.

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI MEHMET FATİH KACIR

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır X üzerinden yaptığı 19 Mayıs paylaşımında "Aynı azim, aynı ruh, aynı inanç bugün Türk Gençliğinde... Tam Bağımsız Türkiye hedefinde en büyük gücümüz hayal eden, araştıran, üreten gençlerimiz. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun! Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm İstiklal Savaşı kahramanlarımızı saygıyla anıyorum." ifadelerini kullandı.

TARIM VE ORMAN BAKANI İBRAHİM YUMAKLI

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı için bir mesaj paylaştı. Yumaklı "Türkiye Yüzyılı hedeflerimize gençlerimizden aldığımız güçle yürüyor, geleceğimizi hep birlikte inşa ediyoruz. Millî Mücadele’nin 106’ncı yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bağımsızlık uğruna mücadele eden tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle yâd ediyorum. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun." dedi.

SPOR BAKANI OSMAN AŞKIN BAK

Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlamak için X platformu üzerinden videolu bir paylaşım yaptı. Bakan Bak paylaşımında "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız Kutlu Olsun!" dedi.

SAĞLIK BAKANI KEMAL MEMİŞOĞLU

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu 19 Mayıs Bayramı için X hesabı üzerinden bir paylaşımda bulundu. Memişoğlu "Sevgili gençler, Sizler bizim geleceğimizsiniz. Bizden çok daha iyi olacaksınız. Medeniyetimizi daha ileriye taşıyacaksınız. Rabb’im yolunuzu açık etsin. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun." dedi

MİLLİ EĞİTİM BAKANI YUSUF TEKİN

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de 19 Mayıs sebebiyle videolu bir paylaşımda bulundu. X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Bakan Tekin şu ifadeleri kullandı:

Her adımında bağımsızlığı, her nefesinde umudu ve ilim aşkını taşıyan bir gençlik yetişiyor bu topraklarda. Biz bu umuda inanıyor, Türkiye Yüzyılı’nı maarifin ışığında inşa ediyoruz. İstiklal Harbimizin tüm kahramanlarını saygıyla anıyor, bugünümüz ve geleceğimiz olan gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyorum!

CHP GENEL BAŞKANI ÖZGÜR ÖZEL

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı. Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Bugün 19 Mayıs! Boyun eğmeyenlerin, teslim olmayanların, gençliğe güvenenlerin büyük yürüyüşünün başlangıcıdır bugün… Biz de aynı inanç ve kararlılıkla, bu yürüyüşü ilelebet sürdüreceğiz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'mız kutlu olsun."

İYİ PARTİ GENEL BAŞKANI MÜSAVAT DERVİŞOĞLU

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

Dervişoğlu, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, şu ifadeleri kullandı:

"19 Mayıs 1919'un iradesini, azmini ve inancını bağrında taşıyan büyük Türk milleti; her ne olursa olsun, binecek bir Bandırma Vapuru, inecek bir Samsun Limanı mutlaka bulacaktır. Bundan sonra, bütün günler 19 Mayıs'tır! Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'mız kutlu olsun!"