Türk simidi ABD’de 50 eyalete yayıldı

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu haftasında Times Meydanı’nda ve Türkevi önünde Amerikalılarla buluşturulan simit ve çay büyük ilgi görmüş; Anadolu’nun paylaşma kültürü ve sıcaklığı binlerce kişiye aktarılmıştı. O gün New York sokaklarında başlayan tanıtım, bugün 50 eyalete yayılan 608 şubeli dev bir zincirin reyonlarına taşındı. Türk yemek kültürünün en ünlü yiyecekleri arasındaki simit, zincir marketin şubelerinde, aynı isimle, donmuş gıda reyonundaki ürünler arasında yer aldı.

ANKARA USULÜ

Türk simidi için marketin hazırladığı tanıtımda, “Türkiye lezzetlerini evinizde tatmak için, sizi Türk Susamlı Ekmeği Simit ile tanıştıralım” ifadesine yer verildi. Ürünün nasıl pişirileceği ve tüketileceğine dair detaylar da anlatıldı. Tanıtımda ünlü Türk lezzeti, “Simitlerimiz Ankara usulü, daha küçük boy, kullanışlı boyutta ve çıtır çıtır bir dokuya sahip olarak üretildi” diye tarif edildi.

TIMES’TA İKRAM EDİLMİŞTİ

Emine Erdoğan’ın himayesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na bağlı Kalkınma Ajansları eliyle hayata geçirilen, “Anadoludakiler” projesinin tanıtımı kapsamında New York’un ünlü Times Meydanı’nda, Türk kültürünün vazgeçilmez ikililerinden simit ve çay ikram edilmişti.