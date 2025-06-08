Türk şiirinin ‘İmkânsız Aşk’ı Monna Rosa veda etti

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Yaklaşık bir yıl önce safra kesesi kanseri teşhisi konulan ve bir süre tedavi gören Muazzez Akkaya Giray, İstanbul’daki evinde hayata gözlerini yumdu.

Giray’ın naaşının 9 Haziran Pazartesi günü Fenerbahçe Camisi’nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı’na defnedileceği öğrenildi.

KARAKOÇ’UN ‘TEK GÜL’ÜYDÜ

Sakarya’nın Geyve ilçesinde 1930’da dünyaya gelen Muazzez Akkaya Giray, 1948’de Kandilli Kız Lisesi’ni yatılı bitirmesinin ardından 1949’da Ankara’da Mülkiye Mektebi’nin Maliye Bölümü’ne girdi. Giray, bu okulda Türk edebiyatının iki ünlü şairi Sezai Karakoç ve Cemal Süreya ile aynı bölümde okudu. Okulda tanıştığı şairlerden şiirler almış, ancak onlara karşılık vermemişti. Daha sonra Maliye Bakanlığı’nda avukatlık yapmış, Orhan Giray’la evlenmiş ve üç çocuk annesi olmuştu. Sezai Karakoç, onun için “Tek Gül” anlamına gelen “Monna Rosa” şiirini kaleme aldı. Bu şiirde, kıta başlarındaki harfler yan yana getirildiğinde “Muazzez Akkayam” akrostişi ortaya çıkıyordu.

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‘SOYADINDAN BİR HARF SİLDİ’

Cemal Süreya’nın ise onun uğruna soyadından bir harf eksilttiği iddia ediliyordu. Akkaya yıllar sonra verdiği bir röportajda, iki ünlü şairden aldığı şiirleri zaman içinde kaybettiğini ve bunun için çok üzüldüğünü söylemişti. Monna Rosa, Türk şiirinde bir “imkânsız aşk” klasiği haline gelmişti.