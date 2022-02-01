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‘Türk SİHA’ları oyun değiştiriyor’

#İsmail Demir#SİHA#HÜRJET
‘Türk SİHA’ları oyun değiştiriyor’

Savunma Sanayii Başkanı Demir, Türk SİHA’larının oyun değiştiren konseptinin dünya gündemine girdiğini söyledi.

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CUMHURBAŞKANLIĞI Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, gazetecilerle buluşmasında savunma sanayii alanında 2022 yılında hayata geçirilecek kritik projeler hakkında açıklamalarda bulundu. Kara Kuvvetleri Simülasyon Sistemleri (KARASİM) sözleşmesinin imzalandığı programda önemli mesajlar veren Demir, özetle şunları söyledi: “Dost ve müttefik ülkelerimizin envanterlerinde yerlerini alan ürünler, dünyanın dört bir yanına ihraç edilirken, özellikle Türk SİHA’larının oyun değiştiren konsepti dünyanın da gündemine girdi. Savunma sanayii ürünlerimizi ihraç ettiğimiz ülke sayısı 170’e, İHA ve SİHA’lar, kara araçları, deniz platformları başta olmak üzere ihraç edilen ürün çeşidi 228’e çıktı.

HÜRJET HANGARDAN ÇIKIYOR

GÖKBEY’in ilk teslimatlarını gerçekleştireceğiz. Jet Eğitim ve Hafif Taarruz Uçağı HÜRJET hangardan çıkacak ve yer testleri başlayacak. Mini İHA-D ve Mini İHA BOYGA’lar kullanıma girecek. Bayraktar TB3 SİHA ilk uçuşunu yapacak. Gökdeniz Yakın Hava Savunma Sistemi İstanbul Fırkateyni’ne entegre edilecek. SUNGUR‘un teslimatları gerçekleştirecek. KARAOK Füzemiz ilk kez envantere girecek.”

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#İsmail Demir#SİHA#HÜRJET

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