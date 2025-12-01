Türk savunmasına büyük övgü

×
Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Aralık 01, 2025 07:00

Türkiye’nin savunma sanayisinde yakaladığı ivme dünya basınında manşetlere çıkmayı sürdürüyor.

Fransa’nın önde gelen savunma sanayi platformlarından Forum Militaire, önceki gün yayınlanan “Türkiye, seri üretimine başladığı 65 tonluk bu dev tankla ağır sınıf tank üreten ülkeler kulübüne resmen adım atıyor” başlıklı analizde Türkiye’nin 2020 yılından bu yana savunma sektöründe benzeri görülmemiş bir bütçe artışına gittiğini kaydetti. “Altay’ın seri üretime geçmesiyle Ankara, dünya sahnesinde kendine ayrıcalıklı bir konum elde etti” ifadelerine yer verilen analizde, Altay’ın dünyadaki rakiplerinin işini zorlaştıracağı kaydedildi.

İHA’LARIN BENZERSİZ YÜKSELİŞİ

İspanyol basınının önde gelen havacılık ve savunma yayınlarından Aero Naves’te ise Türkiye’nin insansız hava aracı (İHA) sektöründeki benzersiz yükselişi ele alındı. Türk İHA’larının bugün 37 farklı ülkenin silahlı kuvvetleri tarafından aktif olarak kullanıldığı kaydedilen analizde, “Türkiye’nin yeni hedefi, gözetim ve iç güvenlik ihtiyacı yüksek olan Latin Amerika pazarı. Yakında Türkler burayı da fethedecek” ifadeleri kullanıldı.

