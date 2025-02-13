Türk savunma sanayisine NATO övgüsü

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Ukrayna’daki durum ve yeni Amerikan yönetiminin yaklaşımı NATO’daki savunma harcamaları ve üretimine yönelik tartışmaları gündemin ilk sırasına yerleştirdi. Son dönemde savunma yatırımları ve üretimiyle en fazla dikkat çeken ülkeler arasında yer almaya başlayan Türkiye önemli rol biçilen müttefiklerden biri konumunda.

Bugünkü NATO Savunma Bakanları Toplantısı öncesinde açıklama yapan Genel Sekreter Mark Rutte, “Türk savunma sanayisinin temeli gerçekten etkileyici” dedi.

İnovasyon konusunda çalışan yüzlerce kuruluş olduğunu ve Savunma Sanayii Başkanlığı’nın parçası olarak binlerce şirketin bulunduğunu hatırlatan Rutte, “Türkiye’de yaptığınız şeyin Avrupa’daki diğer müttefikler ve bizimle yakın bir işbirliği içinde olduğunu biliyorum. Gerçekten de Türk sanayisi son ürünler de dahil olmak üzere bazı en önemli parçaları tedarik ediyor. Sizden sadece daha fazlasını yapmanızı isteyebiliriz” diye konuştu.

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Türkiye’de üretimin artırılabilmesi için daha fazla vardiya ve üretim hattı da dahil olmak üzere ne yapılabiliyorsa yapılmasını isteyen Rutte, “Dört ya da beş yılda hepsinin maksimum kapasiteyle dolduğunu göreceksiniz” ifadesini kullandı. Rutte, bu çağrının diğer müttefikler için de geçerli olduğunun altını çizdi.

Avrupa’daki NATO müttefikleri ve Kanada geçen yıl savunmaya 485 milyar dolar yatırım yaptı. Bu oran, 2023 yılına kıyasla yaklaşık yüzde 20’lik bir artış anlamına geliyor.