‘Türk savcı’nın şüpheli ölümü

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Almanya’da savcı olarak görev yapan Hamburg doğumlu Alman vatandaşı Sibel Tunç (42), eşi Aykut T. ile birlikte tatil amacıyla Türkiye’ye geldi. Çift, Mimar Sinan Mahallesi’ndeki bir evde kalmaya başladı. Yaklaşık 4 gündür kusma şikâyeti bulunan ve kronik tansiyon hastası olduğu öğrenilen Tunç, 13 Eylül Pazar günü saat 02.42 sıralarında yeniden kusması üzerine Silivri Devlet Hastanesi’ne başvurdu.

Acil serviste kaydı açılan Tunç, tedavi için beklediği sırada saat 04.50 sıralarında aniden fenalaştı. Bunun üzerine kırmızı alana alınan Tunç, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Ölümün şüpheli olarak değerlendirilmesi üzerine soruşturma başlatıldı.

TEDAVİ BEKLERKEN HAYATINI KAYBETTİ

Hayatını kaybeden savcı Sibel Tunç’un cenazesi ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu’ndan alındı. Tunç’un cenazesi Silivri’de toprağa verildi.