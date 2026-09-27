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‘Türk savcı’nın şüpheli ölümü

Güncelleme Tarihi:

#Almanya#Savcı#Silivri
‘Türk savcı’nın şüpheli ölümü
Oluşturulma Tarihi: Eylül 27, 2026 07:00

Almanya’da savcı olan ve tatil için eşiyle İstanbul’a gelen savcı Sibel Tunç, kusma şikâyetiyle gittiği hastanede tedavi beklerken fenalaşıp hayatını kaybetti. Sibel Tunç’un ölümü şüpheli bulundu.

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Almanya’da savcı olarak görev yapan Hamburg doğumlu Alman vatandaşı Sibel Tunç (42), eşi Aykut T. ile birlikte tatil amacıyla Türkiye’ye geldi. Çift, Mimar Sinan Mahallesi’ndeki bir evde kalmaya başladı. Yaklaşık 4 gündür kusma şikâyeti bulunan ve kronik tansiyon hastası olduğu öğrenilen Tunç, 13 Eylül Pazar günü saat 02.42 sıralarında yeniden kusması üzerine Silivri Devlet Hastanesi’ne başvurdu.

Acil serviste kaydı açılan Tunç, tedavi için beklediği sırada saat 04.50 sıralarında aniden fenalaştı. Bunun üzerine kırmızı alana alınan Tunç, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Ölümün şüpheli olarak değerlendirilmesi üzerine soruşturma başlatıldı.

TEDAVİ BEKLERKEN HAYATINI KAYBETTİ

Hayatını kaybeden savcı Sibel Tunç’un cenazesi ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu’ndan alındı. Tunç’un cenazesi Silivri’de toprağa verildi. 

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#Almanya#Savcı#Silivri

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