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Türk savaş gemisi "TCG BÜYÜKADA" Pakistan’da

Güncelleme Tarihi:

#MİLGEM#TCG BÜYÜKADA#Pakistan
Türk savaş gemisi TCG BÜYÜKADA Pakistan’da
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 04, 2025 18:22

Türk Donanması’na ait TCG BÜYÜKADA savaş gemisi, liman ziyareti çerçevesinde Pakistan’ın Karaçi Limanı’na ulaştı. TCG BÜYÜKADA’nın Karaçi’ye yaptığı liman ziyaretinin 7 Mayıs’a kadar süreceği bildirildi.

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MİLGEM çerçevesinde üretilmiş Ada Sınıfı korvetlerin ikincisi olan savaş gemisi TCG BÜYÜKADA, Umman’ın ardından Pakistan’a ulaştı. Liman ziyareti çerçevesinde Karaçi Limanı’na yanaşan TCG BÜYÜKADA, Türkiye ve Pakistan Deniz Kuvvetleri yetkilileri tarafından karşılandı.
Pakistan Deniz Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, ziyaretin iki deniz kuvveti arasında karşılıklı anlayışı artırmayı ve denizcilik alanındaki iş birliğini güçlendirmeyi amaçladığı belirtildi.

Türk savaş gemisi TCG BÜYÜKADA Pakistan’da

TCG BÜYÜKADA’nın Karaçi’ye yaptığı liman ziyaretinin 7 Mayıs’a kadar süreceği bildirildi.

Pakistan medyasına göre, TCG BÜYÜKADA'nın Karaçi Limanı'na ziyaretinin Pakistan ile Hindistan arasında gerginliğin arttığı bir döneme denk gelmesi, Pakistan ve Türkiye arasında derinleşen savunma iş birliğinin bir işareti olarak öne çıkıyor.

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#MİLGEM#TCG BÜYÜKADA#Pakistan

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