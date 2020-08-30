MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriTürk savaş gemilerinin Kaş'taki bekleyişi sürüyor
GeriGündem Türk savaş gemilerinin Kaş'taki bekleyişi sürüyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Ahmet ACAR/ KAŞ (Antalya) (DHA)
Haber Giriş: 30.08.2020 - 16:00 |  Son Güncelleme:

Türk savaş gemilerinin Kaş'taki bekleyişi sürüyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Türk savaş gemilerinin Kaş'taki bekleyişi sürüyor
Abone Olgoogle-news

Türkiye'nin Oruç Reis sismik araştırma gemisinin Doğu Akdeniz'de yapacağı araştırmalar için NAVTEX ilan etmesinin ardından Antalya'nın Kaş ilçesine gelen Türk savaş gemilerinin bekleyişi sürüyor.

Bölgede bulunan Türk Deniz Kuvvetleri'ne bağlı 2 fırkateynden biri sürekli olarak Kaş ilçesinin hemen karşısındaki Limanağzı Koyu'nda bekliyor. Biri ise zaman zaman seyri sefere çıkıyor.

İki savaş gemisi sürekli olarak Limanağzı'ndaki bekleyişte nöbet değişimi yapıyor. Limanağzı'nda bekleyen Türk savaş gemisi, dün gece bayraklarla süslendi. Sabah uyanan Kaşlılar, Türk savaş gemisini bayraklarla süslenmiş olarak gördü. Gemi son 4 gündür yerinden ayrılmadan bekleyişini sürdürüyor.

Meis Adası önlerindeki Yunan fırkateyni de Meis Limanı'nın içindeki bekleyişini sürdürüyor. Yunan savaş gemisi, pazartesi ve salı günleri Rodos Adası'ndan erzak ve turist gemisi geldiği zaman liman dışına çıkıyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle