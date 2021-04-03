MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriTürk Sahil Güvenlik ekipleri 40 kaçak göçmeni böyle kurtardı
GeriGündem Türk Sahil Güvenlik ekipleri 40 kaçak göçmeni böyle kurtardı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Dilara ERDİNÇ/AYVACIK(Çanakkale), (DHA)
Haber Giriş: 03.04.2021 - 09:59 | Son Güncelleme:

Türk Sahil Güvenlik ekipleri 40 kaçak göçmeni böyle kurtardı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Türk Sahil Güvenlik ekipleri 40 kaçak göçmeni böyle kurtardı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Akkaya Burnu Kuruoba açıklarında lastik botları batan 40 kaçak göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, Ahmetçe açıklarında kaçak göçmenler bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, kaçak göçmene rastlamadı. Arama çalışmaları genişletilince de Sivrice Burnu açıklarında, Yunan Sahil Güvenliği botunun sık sık rota değiştirerek gittiği görüldü. Türk Sahil Güvenlik ekipleri aynı anlarda Akkaya Burnu Kuruoba açıklarında suda, lastik botları batan göçmenler olduğunu fark etti. 40 kaçak göçmen, kurtarıldı.

Kaçak göçmenler, Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirildi. Göçmenler, hazır bekletilen sağlık ekipleri müdahale etti.

Türk Sahil Güvenlik ekipleri 40 kaçak göçmeni böyle kurtardı

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi