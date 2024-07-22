Türk Sahil Güvenliği İHA ile tespit etti: Yunanistan'ın geri ittiği göçmenler kurtarıldı

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Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza ait İHA ile gerçekleştirilen keşif ve gözetleme faaliyeti esnasında; Yunanistan'a ait Sahil Güvenlik unsurlarının Midilli Adası'nın kuzeyinde kalan bölgede düzensiz göçmenleri taşıyan 1 adet botu, kuzey yönünde Türk kara sularına iterek bölgeden ayrıldığı görüntülendi. Sahil Güvenlik Komutanlığımız derhal bilgilendirilerek, söz konusu göçmenler bölgeye intikal eden Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı" denildi.