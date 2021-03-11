‘Türk-Rus dostluğu pekişecek’

Türkiye’nin ilk nükleer enerji santralı olacak Akkuyu Nükleer Güç Santralı’nın (NGS) üçüncü güç ünitesinin temeli dün atıldı. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin videokonferans ile katıldı. Mersin’in Gülnar ilçesine bağlı Büyükeceli bölgesinde yapımı devam eden santralın ilk ünitesinin temeli 3 Nisan 2018’de, ikinci ünitesinin temeli ise geçen nisanda atılmıştı.

EN BÜYÜK PROJE

Türk-Rus ilişkilerinin simgesi olan projenin töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Bugün Türkiye’ye yeni bir eseri daha kazandırmanın haklı gururunu yaşıyoruz. 3. reaktörden sonra hızla 4. reaktörün de temelini atacağız. Nükleer enerji, milli enerji güvenliği için stratejik bir adım ve ülkemizin yarınlarını garanti altına almayı hedefliyoruz. Nükleer enerji, enerji politikamız bakımından özel bir yere sahiptir” dedi.

HEDEF: SIFIR EMİSYON

Türkiye ekonomisinin salgın döneminde büyüdüğünü ifade eden Erdoğan, “Bu yıl ekonomideki büyümenin daha yüksek olacağına inanıyoruz. Ekonomideki büyüme aynı zamanda uygun fiyatlı enerjiye olan ihtiyacı da arttırıyor” diye konuştu. Enerji verimliliği ve yenilenebilir enerjiye önem verdiklerine değinen Erdoğan, “Hedefimiz, enerji üretirken sıfır emisyonla çalışan ve çevreye hiçbir zararı olmayan nükleer enerjiyi ülkemizin enerji sepetine eklemektir” ifadelerini kullandı.

CUMHURİYET’İN 100. YILINDA...

Elektrikteki kurulu güç içerisinde yerli ve yenilenebilir enerjinin payının yüzde 63.7 seviyesine ulaştığını açıklayan Erdoğan, şunları söyledi: “Karadeniz’deki 405 milyar metreküplük doğalgaz keşfimiz, bağımsız enerji, güçlü Türkiye kararlılığımızın en önemli adımlarından biri oldu. Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında Türkiye’yi nükleer enerji sahibi ülkeler ligine katacağız. Akkuyu Nükleer Güç Santralı’mızı en ileri düzeyde güvenlik sistemleriyle donatıyor, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı standartlarına uygunluğuna mutlaka dikkat ediyoruz. Akkuyu NGS, yıllık 35 milyar kilovatsaat elektrik üreterek ihtiyacımızın yaklaşık yüzde 10’unu karşılayacaktır.”

PUTİN: İLİŞKİLERİMİZDE YENİ DÖNEM

Akkuyu’daki inşaatın Türkiye ve Rusya işbirliği için önemli bir proje olduğunu söyleyen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, şu mesajları verdi: “Projenin ilerlemesinde salgın şartlarında çalışma koşullarına dair tüm önemler alındığı için Cumhurbaşkanlığı’na teşekkür ederim. Bu projede iki taraf olarak niyetimiz aynı. Projenin iki taraf için de ekonomik menfaatleri çok yüksek. Yeni bir dönem başlıyor. Bu proje iki ülke halkının dostluğunu güçlendirecektir.”

RUS TURİSTLERE YURTDIŞI SERBEST

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, tatillerini yurt dışında geçirmek isteyenlere engel olunmayacağını söyleyerek “Turizm gelirlerinin önemli olduğu bazı ülkelerde sezonların açılmasına yönelik adımlar atılıyor. Tatillerini yurtdışında geçirmek isteyen vatandaşlarımızı ülkede kalmaya kesinlikle zorlamayacağız” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün “Geçen yıl salgın nedeniyle ticaret ve turizmde yaşanan ivme kaybını telafi edeceğiz. Sağlık altyapımız sayesinde oluşturduğumuz engelsiz ve güvenli turizm anlayışıyla bu sene de Rus misafirlerimizi ağırlamaya hazırız” açıklaması yapmıştı.

TÜRKİYE STRATEJİK ORTAK

Akkuyu’daki temel atma törenine dakikalar kala Moskova’dan “Türkiye stratejik ortağımız” açıklaması geldi. Tören öncesi Türkiye hakkındaki sürpriz açıklamayı Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov yaptı. Rus gazetecilerin, “Putin, Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkileri nasıl görüyor” sorusuna Peskov, “Şüphesiz Türkiye en önemli ortaklarımızdan biri, hatta stratejik ortak olarak değerlendiriliyor. Türkiye ile tüm bölgesel problemlerle ilgili sıkı temas halindeyiz. Örnek vermem gerekirse, Karabağ bölgesinde ortak Rus-Türk barış gözlem merkezimiz var. Suriye konusu keza. Burada da birlikte çalışıyoruz. Türkiye ile ayrıca bilindiği üzere enerji kaynakları alanı başta olmak üzere önümüzdeki uzun bir dönemi kapsayacak karşılıklı çıkara dayalı ortaklıklarımız var” sözleriyle yanıt verdi. (Nerdun HACIOĞLU/MOSKOVA)

2026’DA FAALİYETE GİRECEK

Her biri 1200 megavat güce sahip 4 farklı reaktörden oluşacak santralın ilk ünitesinin Cumhuriyet’in 100. yılında devreye girmesi planlanıyor. Kalan 3 ünite ise birer yıl arayla faaliyete geçecek. Böylece toplamda 4 bin 800 megavat güce sahip santral 2026 sonunda tamamen faaliyete girecek.

4 BİN İSTİHDAM

İstihdam oranı proje aşamalarına göre değişen Akkuyu NGS’nin, inşaatın en yoğun olduğu dönemde yaklaşık 16 bin, işletme döneminde ise 4 bin kişiye istihdam sağlaması planlanıyor. Şu anda istihdamın yüzde 85’i Türklerden oluşuyor.

İSTANBUL’UN YÜZDE 90’INI AYDINLATACAK

- Akkuyu NGS yılda toplam 35 milyar kilovatsaat elektrik üretecek.

- Tüm üniteleri devreye alındığında Türkiye’nin elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 10’u karşılanacak.

- Akkuyu NGS tek başına Ankara ve İzmir’in toplam elektrik talebini, İstanbul’un ise elektrik talebinin yüzde 90’ını karşılayabilecek.