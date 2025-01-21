Türk-Rum liderler ‘yeni’ kapı için buluştu

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Tatar, başkent Lefkoşa ve sınırdaki Akıncılar köyünde iki yeni kapı açılmasını isterken, Rum lider, askeri bölge statüsündeki Erenköy’den ‘transit geçiş” talebinde bulundu. Liderler bir hafta sonra yeniden buluşma kararı aldı. Buluşma başkent Lefkoşa’da BM denetimindeki ara bölgede BM temsilcisi Colin Stewart’ın ev sahipliğinde gerçekleşti. Görüşme sonrası BM’nin yayınladığı ortak bildiride tarafların önümüzdeki hafta yeniden buluşacağı belirtildi.

RUMLARIN ERENKÖY ISRARI

Tatar, görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, Rum liderin üç tarafı Rum topraklarıyla çevrili deniz kıyısındaki Erenköy içinden transit geçiş hakkı istediğini ve askeri bölge olması nedeniyle kabul edilmesinin mümkün görülmediğini söyledi. Rum lider ise, görüşme hakkında herhangi bir açıklamada bulunmadı. KKTC ile Rum yönetimi arasında yeni sınır kapılarının açılması, BM Genel Sekreteri’nin Mart ayında İsviçre’de toplamayı planladığı garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere’nin de katılacağı genişletilmiş gayri resmi Kıbrıs zirvesine hazırlık olarak nitelendiriliyor. KKTC ile Rum yönetimi arasında günümüzde 3’ü başkent Lefkoşa’da olmak üzere 9 sınır kapısı bulunuyor.