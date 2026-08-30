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Türk rehber Elena Nepal’de kayboldu

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#Nepal#SEL#Elena Öksüz
Türk rehber Elena Nepal’de kayboldu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 30, 2026 07:00

Nepal’deki yerleşim yerlerini yutan felaket sırasında bölgede bulunan Türk vatandaşı Elena Öksüz’den haber alınamıyor. 25 yıl önce Rusya’dan Türkiye’ye taşınan ve bir Türk’le evlenip vatandaş olan Elena, Hatay depremi sırasında yardıma gelen ekiplere gönüllü çevirmenlik yapmıştı.

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Nepal’de yaşanan sel felaketinde bir Türk vatandaşı da kayboldu. Tur rehberi olan Elena Öksüz’den 26 Ağustos tarihinden bu yana haber alınamıyor. Aynı zamanda Rusya vatandaşı da olan Öksüz’ün Litvanya’dan Nepal’e gittiği öğrenildi.

NTV’nin haberine göre İstanbul Rehberler Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Eracun, “Elena Öksüz bu bölgede ve 8 Ağustos’tan beri Tibet’ten Nepal’e giriş yapıyor. Nepal bölgesinde yine batıdan gelen karışık bir grupla birlikte buluşarak oradaki turlarını yapıyorlar. Elena’nın 26’sındaki bu olayla birlikte otelden ayrıldığını biliyoruz” dedi.

HATAY DEPREMİNDE ÇEVİRMENLİK YAPTI

Öksüz’ün Nepal’e girerken kullandığı pasaport Rus pasaportu olduğu için Dışişleri Bakanlığı’nın haberi olmadığını söyleyen Eracun, çifte vatandaşlığı olduğunu ve vize muafiyetinden faydalanmak amacıyla Rus pasaportunu kullandığını belirtti.

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Öksüz’ün kayıtlı olduğu İstanbul Rehberler Odası, Dışişleri Bakanlığıyla da irtibata geçildiğini belirtti.

Elena Öksüz, 2001 yılında Rusya’dan Türkiye’ye taşınmıştı. Türkçe konuşmayı öğrenen Öksüz, tur rehberi olarak çalışmaya başlamıştı. Almanca, İngilizce, Rusça ve Türkçe dahil olmak üzere 4 dil bilen Öksüz, Hatay depremi sırasında da Türkiye’ye gelen ekiplere gönüllü çevirmenlik yapmıştı.

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#Nepal#SEL#Elena Öksüz

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