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Türk profesörün başarısı... 1 milyon dolarlık kürsü ona emanet

#Özlem Tulunay Uğur#Arkansas Tıp Bilimleri Üniversitesi#Kyser Kürsüsü
Türk profesörün başarısı... 1 milyon dolarlık kürsü ona emanet

ABD’de bulunan Arkansas Tıp Bilimleri Üniversitesi, üniversitenin prestijli Kyser Kulak Burun Boğaz-Baş Boyun Cerrahisi Kürsüsü’nün yönetimine ‘üniversitedeki süper starlarımızdan’ diye övülen Prof. Dr. Özlem Tulunay Uğur’u atadı.

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Arkansas Tıp Bilimleri Üniversitesi (UAMS) tarafından yapılan açıklamada, 1 milyon dolarlık bütçesi olan Kyser Kürsüsü’ne atanmanın, bir üniversitenin bir öğretim üyesine verebileceği en yüksek akademik onurlardan biri olduğu ifade edildi. UAMS Rektörü ve UAMS Health CEO’su Dr. Cam Patterson atamayla ilgili “Tulunay Uğur, UAMS’deki süper starlarımızdan biri. Merhametli bakımı onu hastalarına sevdiren seçkin bir öğretim üyesi ve doktordur. Bu kürsüyü yönetecek ve Dr. Kyser’ın mirasını ileriye taşıyacak daha uygun birini düşünemiyorum” dedi.

ÇOK BÜYÜK ONUR

13 Ocak’ta Kyser Kürsüsü’ne atanan Prof. Dr. Özlem Tulunay Uğur, “Dr. Kyser, Arkansas’a geldiğimde tanıştığım ilk insanlardan biriydi. Misyonumuzun ve kulak burun boğaz bölümünün büyük bir destekçisiydi ve benim de birçok eğitim faaliyetime sponsor oldu. Onun adına bu bağışlanmış kürsüde çalışmak çok farklı bir onur. Onu gururlandırmak için elimden geleni yapacağımı kendisine söyledim. Bu inanılmaz ve çok büyük bir onur” ifadelerini kullandı.

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Prof. Dr. Özlem Tulunay Uğur ailesine de “Benim de en iyi rol modellerim, burada olmamın sebebi anne ve babam Dr. Özden ve Dr. Cankat Tulunay. Bizi sevgiyle büyüttüler, eğitimim boyunca bana rehberlik ettiler. Her zaman yanımda olduğu için ablama, her zaman arkamda oldukları için harika kocam ve güzel kızlarım Parla ve Damla’ya da tüm kalbimle teşekkür ederim” diyerek şükranlarını sundu.

BAĞIŞLANMIŞ KÜRSÜ NE DEMEK?

1 milyon dolarlık bağışlarla kurulan Patricia and J. Floyd Kyser Kürsüsü, kürsüye atanan bilim insanının eğitim, araştırma ve klinik faaliyetlerini destekler. Bağışlanmış kürsüye atanan bilim insanları, kendi alanlarında en saygın bilim adamları, doktorlar ve profesörler arasında yer alır.

KİMDİR?

Hacettepe Tıp Fakültesi’nden mezun olduktan sonra ihtisasını Ankara Tıp Fakültesi’nde yapan Özlem Tulunay Uğur, 2008 yılında UAMS’ye katılarak Kulak Burun Boğaz-Baş Boyun Cerrahisi Anabilim Dalı’nda profesör oldu. Dr. Tulunay Uğur, UAMS’nin laringoloji (iç gırtlak uzmanlığı) programının direktörü görevini yürüterek tıbbi çalışmalarına burada devam etti. Prof. Dr. Özlem Tulunay Uğur, geriatrik ses ve yutma bozuklukları konusundaki çalışmaları ile tanınıyor.

 

 

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#Özlem Tulunay Uğur#Arkansas Tıp Bilimleri Üniversitesi#Kyser Kürsüsü

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