Türk polisi de alarma geçti... Dünya Louvre’un mücevherlerini arıyor

Geçen yıl 19 Ekim’de yaşanan ve tüm dünyayı şoke eden Louvre Müzesi soygunun üzerinden aylar geçti. Paris Savcılığı koordinasyonunda başlatılan soruşturma sonunda soygunla bağlantılı olduğu düşünülen 7 kişi gözaltına alındı, 3 kişi delil yetersizliği gerekçesiyle serbest bırakıldı. 4 kişi tutuklandı. Ancak şu ana kadar soygunda çalınan ve maddi değeri 88 milyon Euro olarak açıklanan Napolyon ve Fransız kraliyet ailesine ait mücevherlerin izine ulaşılamadı. Paris Başsavcısı Laure Beccuau, ocak ayı içinde yaptığı açıklamada soruşturmanın hâlâ aktif olduğunu ve ana hedefin çalıntı mücevherlerin bulunması olduğunu söyledi.

TESPİT EDİLİRSE EL KONULACAK

Eserlerin bulunmasına yönelik başlatılan çalışmalar kapsamında Interpol’ün kapalı sistemi devreye sokuldu. Çalındığı tespit edilen eserler, Interpol’ün Stolen Works of Art (SWA) veri tabanına kaydedildi. Kayıtla birlikte çalınan eserler dünya genelinde sınır kapılarından müzayede evlerine kadar resmi arama ve el koyma kapsamına alındı. Kapalı sisteme paralel olarak ID-ART adlı mobil uygulama üzerinden çalınan eserlere ilişkin özet bilgileri kamuoyunun erişimine açıldı.

SINIRLARDA ÖNLEYİCİ DENETİM

Uzmanlara göre bu tür yüksek profilli eserler genellikle kısa sürede piyasaya sürülmüyor, yıllarca serbest limanlarda veya özel depolarda gizleniyor. Bu ihtimal kapsamında Interpol ve Europol arasında kurulan koordinasyonla İspanya, Almanya, İsviçre ve Türkiye başta olmak üzere sanat ticaretinin yoğun olduğu ülkelerde önleyici denetimler sıkılaştırıldı. Türkiye, SWA veri tabanına tam erişimi bulunan ülkelerden biri olarak sürece dahil oldu. Emniyet ve gümrük birimleri ID-ART uygulamasını aktif şekilde kullanıyor. Güvenlik kaynakları, şu ana kadar eserlerin Türkiye’ye sokulduğuna dair kamuoyuna yansıyan somut bir bulgu bulunmadığını vurgularken, Türkiye’nin bu dosyada engelleyici ve tespit edici bir rol üstlendiği belirtiliyor.

ESERLER SAKLANIYOR MU

Uzmanlara göre eserlerin uzun süre ortaya çıkmaması, yıllar sonra üçüncü bir ülkede müzayede ya da özel koleksiyon denetiminde tespit edilmesi olası senaryolar arasında. ID-ART üzerinden yapılacak bir saha kontrolü süreci hızlandırabilir. Bulunmaları halinde ise uluslararası iade süreci başlatılabilir.

STOLEN WORKS NEDİR?

Stolen Works of Art Database (SWAD), Interpol’ün Lyon’daki genel merkezinde tutulan ve uluslararası polis bilgisini içeren resmi çalıntı eser sicili. Dünyanın dört bir yanından üye devletlerin resmi polis bilgilerinden derlenen yaklaşık 57 bin eser içeriyor (tanımlayıcı bilgiler ve fotoğraflarla birlikte). Veri tabanı, çalıntı veya kayıp eserlerin özetini tek bir global kaynakta topluyor ve bunların uluslararası dolaşımını ve takibini kolaylaştırıyor.





7 DAKİKADA SEKİZ ESER ÇALINMIŞTI

Louvre Müzesi soygununda, kraliyet mücevherlerinin sergilendiği Apollo Galerisi olarak adlandırılan bölümden “paha biçilemez” değerde 9 eser çalınmış, hırsızların kaçarken düşürdüğü değerlendirilen 3. Napolyon’un eşi İmparatoriçe Eugenie’ye ait taç ise daha sonra hasarlı halde müzenin dışında bulunmuştu. Tarihi değeri olan 8 mücevherle kaçan 4 hırsızın gerçekleştirdiği soygun 7 dakika sürmüştü. Louvre Müzesi Müdürü Laurence Des Cars, soygun nedeniyle 22 Ekim’de Senato Kültür Komisyonu’nda ifade vermişti. Soygundaki “sorumluluğunu kabul ettiğini” belirten Des Cars, Kültür Bakanı Rachida Dati’ye istifasını sunduğunu ancak istifasının reddedildiğini açıklamıştı. Soygunun ardından müzede sergilenen birtakım mücevherler ulusal merkez bankası Fransa Bankası’na taşınmıştı.