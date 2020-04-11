Türk polisi 175 yaşında

Koronavirüs salgını nedeniyle törenler maskeli ve sosyal mesafe kurallarına uygun olarak yapıldı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis’in Ayrancı kapısında görevli polis memurlarını ziyaret etti. Şentop, 10 Nisan 1845 tarihinin polis teşkilatının bugünkü teşkilat yapısıyla kurulduğu gün olduğunu söyledi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ve beraberindeki heyeti kabul etti.