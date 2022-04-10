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Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 177. yılı Taksim'de kutlandı

#Taksim#İstanbul#Pazar
Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 177. yılı Taksimde kutlandı

TÜRK Polis Teşkilatının 177'nci kuruluş yıl dönümü, Cumhuriyet Anıtı'nda yapılan törenle kutlandı. İstanbul Vali Yardımcısı ve İstanbul Emniyet Müdürü, beraberlerindeki heyetle birlikte Taksim Meydanı'nda kurulan polis çadırını gezdi.

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10 Nisan Türk Polis Teşkilatının kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası nedeniyle saat 10.00'da Cumhuriyet Anıtı'nda tören düzenlendi. Törene, İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Ali Özyiğit, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topçu'nun yanı sıra polis müdürleri ve polis birimleri temsilcileri katıldı.

İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Kemalettin Eröge Polis Meslek Yüksekokulu (PMYO) Müdürü Eyüp Pınarbaşı, Adile Sadullah Mermerci PMYO Müdürü Sedat Özcan ve Arnavutköy PMYO Müdürü Recep Çebe'nin anıta çelenk sunduğu törende, şehitler anısına saygı duruşu yapılmasının ardından bando eşliğinde İstiklal Marşı okundu.

TAKSİM MEYDANI'NDA POLİS ÇADIRI

Törenin ardından İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Ali Özyiğit ve İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ile beraberlerindeki heyet, Taksim Meydanı'nda kurulan polis çadırını gezdi. Emniyete bağlı birimlerin hazırladığı stantları tek tek ziyaret eden heyet, birimlerin faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

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#Taksim#İstanbul#Pazar

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