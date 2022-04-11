Türk Polis Teşkilatı’nın 177’nci yıl gururu

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Cumhuriyet Anıtı’nda düzenlenen törene, İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Ali Özyiğit, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topçu’nun yanı sıra polis müdürleri ve polis birimleri temsilcileri katıldı. İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Kemalettin Eröge Polis Meslek Yüksekokulu (PMYO) Müdürü Eyüp Pınarbaşı, Adile Sadullah Mermerci PMYO Müdürü Sedat Özcan ve Arnavutköy PMYO Müdürü Recep Çebe’nin anıta çelenk sunduğu törende, şehitler anısına saygı duruşu yapılmasının ardından bando eşliğinde İstiklal Marşı okundu. Taksim’deki turistler de programı ilgiyle izledi.

EDİRNE



Polis ekipleri gösterilere ellerinde Türk bayrağı açarak katıldı.

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TAKSİM MEYDANI’NA ÇADIR

Törenin ardından İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Ali Özyiğit ve İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ile beraberlerindeki heyet, Taksim Meydanı’nda kurulan polis çadırını gezdi. Emniyete bağlı birimlerin hazırladığı stantları tek tek ziyaret eden heyet, birimlerin faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Vatan Caddesi’nde yapılan geçit töreni renkli görüntülere sahne oldu.

ERDOĞAN VE KILIÇDAROĞLU POLİSLERİ KUTLADI

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla polislerin gününü kutladı. Erdoğan mesajında, “Kuruluşundan bugüne teşkilatımızda görev yapan ve gerektiğinde canlarını vermekten çekinmeyen tüm polislerimizi şükranla, tazimle, rahmetle yâd ediyorum” dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Twitter’dan yayınladığı mesajında şöyle dedi: “Emniyet Teşkilatımızın değerli mensupları; çalışma koşullarınızın düzeltildiği, liyakate göre atamaların gerçekleştiği, özlük haklarınızın iyileştirildiği, huzur ve mutluluk içinde görevinizi icra edeceğiniz ve ailenize de zaman ayıracağınız güzel günler çok yakındır! Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için canları pahasına çalışan polislerimizin, #PolisHaftası’nı ve Türk Polis Teşkilatımızın 177. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, ebediyete intikal eden tüm şehit ve gazilerimizi saygı ve rahmetle anıyorum.”

AYDIN

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Kentte polislerin çalışmalarını anlatan stantlar açıldı. Stantlar büyük ilgi gördü.





ERZİNCAN